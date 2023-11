Buscan empresarios jóvenes de Gómez Palacio apoyo a las MIPyMES

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Con la finalidad de tener un acercamiento con diputados federales presidentes de algunas comisiones que tienen que ver con el tema de desarrollo económico y emprendedurismo para el país, un grupo de jóvenes representantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), delegación Gómez Palacio, acudieron a la Cámara de Diputados.

Entrevistado vía telefónica, Homero del Bosque Chávez, presidente de jóvenes industriales de Canacintra Gómez Palacio, expuso que acudieron a la Cámara de Diputados federal, con la finalidad de exponer a los presidentes de algunas comisiones tales como; recursos naturales, movilidad, juventud, desarrollo económico, por mencionar algunas temas para el desarrollo económico en el país.

Explicó que en la Cámara de Diputados en una reunión con el legislador y presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, Jorge Ernesto Inzunza Armas, se le expusieron tres temas.

Homero del Bosque Chávez, presidente de jóvenes industriales de Canacintra Gómez Palacio./ Foto: Cortesía

El primero sobre el tema de economía que tiene que ver sobre una iniciativa que se presentó en la Cámara de Diputados durante la pandemia del Covid-19, la cual tenía la intención de apoyar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES),debido a que, en aquel momento no pasó la iniciativa y pretendemos conocer en qué situación quedó y por qué no pasó.

Mientras que el segundo tema es el del Nearshoring, el cual está llegando al norte del país, agregó, “Las empresas extranjeras necesitan trabajar con empresas mexicanas que estén certificadas con sus temas de calidad, pero aunado a eso, que tengan sus procesos innovadores y que trabajen de la mano de la tecnología, entonces por ahí había una iniciativa que apoyaba el fomento de introducir técnicas innovadoras y tecnológicas a las empresas, de ahí que también queríamos participar y ver qué estaba pasando con esa iniciativa”.

Homero del Bosque Chávez, presidente de jóvenes industriales de Canacintra Gómez Palacio./ Foto: Cortesía

El profesionista representante de jóvenes empresarios gomezpalatinos indicó que el tercer tema también fue relacionado con las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, porque también el diputado federal de Torreón, José Antonio Gutiérrez Jardón presentó una iniciativa de ley donde iban a meter un fondo público para apoyar con el desarrollo de emprendimientos mexicanos, cosa que tampoco no se dio, de ahí que fue importante abordar estos temas, los cuales, solicitamos que se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 que se estará aprobando en los próximos días.

Pero señalo que las tres iniciativas no han sido aprobadas y están marcadas como pendientes, no se ha catalogado un presupuesto para estas iniciativas porque no han pasado, por eso venimos a platicar con los diputados, pero nos indican que principalmente por temas políticos de las bancadas rivales, sobre todos los de Morena no los estaban autorizando.

Imagen ilustrativa | Buscan empresarios jóvenes de Gómez Palacio apoyo a MIPyMES / Foto: archivo | León Alvarado | El Sol de Durango

Indicó que también s les ha solicitado que estas iniciativas se puedan integrar para el presupuesto del próximo año y otra es que se nos tome en cuenta como Canacintra, como industria privada, para apoyar en mesas de trabajo y les colaboramos con información que tenemos en las delegaciones de cada cámara con información que ya está trabajada y que le pudiera servir a ellos para que puedan debatir con más argumentos en las Iniciativas.

Por otro lado, en el tema de juventud, dijo, “Nos sentamos con la senadora Gloria Elizabeth Núñez, con quien abordamos el tema de la salud mental, se les pidió que voltearan a ver este tema, pero no como un tema de importancia, sino como un tema de urgencia y que se le destine un presupuesto, también en el tema de las adicciones, los suicidios en jóvenes y en menores de edad que se está presentando en todo el país”, concluyó el joven Homero del Bosque.