Buscan modernizar Ley de Fiscalización en el estado de Durango

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).- Tras concluir el periodo ordinario en el Congreso Estatal, quedaron tres leyes importantes, una es la Movilidad y Seguridad Vial, otra es de Reforma Electoral y la Ley de Fiscalización en el Estado y estamos luchando para que se convoque a un período extraordinario y sacarlas adelante.

Así lo declaró la Diputada Local Susy Torrecillas Salazar, secretaria de la Comisión de vigilancia a la entidad de auditoría, señaló que el miércoles 31 de mayo concluyó el periodo ordinario de este primer semestre en el congreso del Estado, el segundo periodo ordinario arrancará en el próximo mes de septiembre, pero se queda en estos tres meses, una comisión permanente para que las tareas del congreso puedan continuar, ya que hay tres tareas importantes que están pendientes, por lo que vamos a luchar para hacer que se convoque a un periodo extraordinario y sacar adelante las leyes en mención.

Expuso que junto con diputada Paty Jiménez presidenta de la Comisión de Hacienda, estuvimos analizando para armonizar la Ley de Fiscalización, el cual tiene como objetivo hacer que la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE) que depende del propio congreso, pueda tener tiempos, derechos y obligaciones que un ente fiscalizado, estos últimos son los órganos autónomos, ayuntamientos, los Sistema DIF, los sistemas de agua entre otros.

Comentó que hay muchos vacíos en la Ley de Fiscalización que no permite que haya una fiscalización continua, ya que actualmente sólo al final de año es cuando se entregan pliegos de observaciones cuando se va a ver y analizar la cuenta pública.

Explicó, “lo que estoy promoviendo es que habrá actividades y mecanismos de prevención, para darnos cuenta qué ente fiscalizado durante el año está cometiendo algún error o incurriendo alguna falta administrativa o peor aún, dañando a la hacienda pública y esto lo tenemos que ir previendo y no nada más hasta el final cuando todos entregan las cuentas públicas en el mes de febrero y se revisan en conjunto con la EASE, pero la Comisión de Hacienda también las revisa y como fecha máxima se tiene hasta el mes de octubre para poder aprobar o no estas cuentas”.

Asimismo destacó, "lo que estamos haciendo es eficientar el trabajo, pero también previendo que si alguien está incurriendo en algún delito o desvío de recursos, que se pueda detectar a tiempo y que se hagan las solventaciones que se deban hacer y si no, pues que regresen el recurso, aunque, esto sí se está haciendo, pero no está en la Ley, es por eso estamos a criterio de un auditor, además no están marcados los tiempos, de ahí que a veces las entes fiscalizables, hacen lo que quieren", dijo.

Imagen ilustrativa | Buscan modernizar Ley de Fiscalización en el estado de Durango / Foto: Cuartoscuro

La legisladora lagunera indicó que ya hay una ley de fiscalización pero lo importante es renovarla casi en su totalidad para poder hacer una ley de rendición de cuentas, modernizada, con una mayor transparencia, "es por ello que estamos elaborando un dictamen para que se pueda poner a consideración de la Comisión de Hacienda y posterior a ello buscamos que se convoque a un período extraordinario en el pleno para sacar adelante esta ley, ya que el erario público es dinero de la gente y debe ser usado en lo que debe ser y que cada política pública tenga impacto en el beneficio de la economía", concluyó.