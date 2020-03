Buscan ocho mil personas el apoyo de Bienestar

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- El director de Bienestar en el Ayuntamiento, César Yahir Vitela García, sostuvo que inició la verificación de los datos de cada familia, cuyos hijos aspiren a una beca, de ahí que se recibieron unas 8 mil solicitudes que se están verificando.

Recordó que luego del gran éxito que se tuvo en la recepción de papelería para Becas 2020, después de concluida la recepción en el Gimnasio Municipal “Luis L. Vargas”, en los Centros de Desarrollo Comunitarios y área rural en sus tres perímetros, teniendo como puntos de atención el Centro Cultural del Ejido 6 de Octubre; la plaza principal del ejido La Esmeralda y plaza principal de la Villa de Gregorio García, en donde se recabaron cerca de 8 mil solicitudes.

Yahir Vitela mencionó que se lleva más del 50 por ciento de verificación domiciliaria y de las cuales más del 30 por ciento (2 mil 400) ya verificadas, cumplen con los requisitos establecidos en reglas de operación.

No obstante, apuntó que aquellos que no procedan, de acuerdo a la verificación, es porque los datos proporcionados en el estudios socioeconómico no coinciden con los que se otorgan en la entrevista y visita domiciliaria.

“También hemos encontrado solicitantes que no viven en el domicilio que se visita; es decir es casa de los abuelos o algún otro familiar, entre otros aspectos de esta índole”.

Agregó que con la verificación domiciliaria, “Estamos garantizando entregar la beca a quien más la necesita, ya que anteriormente sólo se basa en la información que se presentaba en los estudios socioeconómicos sin verificación alguna”.

Sostuvo que la presidenta municipal, ha sido muy clara en mencionar y precisar que todos los programas sociales y cualquier acciones u obra que se realice en el municipio con recursos federales, estatales o municipales, deberán ejecutarse de manera transparente, tan así que en próximas fechas se conformará una Contraloría Social con algunos padres de familia de los alumnos que resulten beneficiarios, con el objetivo de que ellos funcionen como un órgano de vigilancia de la entrega de apoyos. Vitela García, dijo además que para el mes de marzo se tendrán las listas de los alumnos (as) seleccionados, así como la calendarización de pago, para que padres y alumnos estén pendientes.