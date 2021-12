Cada vez es más difícil la producción de manzana en Nuevo Ideal: Escobar

NUEVO IDEAL, Dgo. (OEM).- La actividad frutícola en Nuevo Ideal se ve cada vez más mermada, cada vez tenemos menos superficie, cada vez tenemos más problemas, con situaciones climatológicas adversas y falta de infraestructura que permita defender los precios en temporada de comercialización.

Así lo destaca Miguel Escobar Hernández, presidente de la Unión de Fruticultores del Noroeste del Estado, mencionando que aunado a cuestiones climatologías, poco frío en invierno, escasez de lluvia en ciclos anteriores, cada vez se hace más difícil la producción de manzana, aunque al final siempre se llega a una cosecha, mermada pero que se tiene que comercializar.

Tenemos la falta de infraestructura para la producción de manzana, más allá del establecimiento de huertos, ya tenemos la unidad productiva, la superficie plantada, muchas de ellas huertas viejas, árboles de mucha edad, mucha superficie ha ido en decadencia y mucha superficie que por esa causa se ha ido quitando, dedicada a otras actividades, menciona.

“Uno de los problemas más graves es al momento de la cosecha, tenemos la obligación de vender en temporada porque no podemos conservar, no tenemos la infraestructura para refrigerar y hasta la fecha es una cosa que todos los fruticultores de Nuevo Ideal lo sabemos.

Conocemos que es necesario, pero finalmente no hacemos nada, opinamos, manifestamos la falta de esa infraestructura, pero a los productores e instancias de gobierno hacemos caso omiso, en el sentido de que después de tantos años, que e su tiempo tuvimos unidades de producción, la Unión de Ejidos, que contaba con una capacidad de 150 mil cajas para refrigerarse y poder vender fuera de la temporada.

A través de un siniestro, un incendio, nos quedamos sin nada y a la fecha nadie le ha puesto mano para buscar recuperar algo de esa infraestructura o construir una nueva”.

Lamentablemente esto lo que ha venido sucediendo y en casos de ciclos como este año, fue una cosecha muy aceptable, tuvimos una producción buena pero que finalmente llegamos a la comercialización y es donde enfrentamos los problemas, detalló el también productor.

Miguel Escobar Hernández, presidente de la Unión de Fruticultores del Noroeste de Durango / Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

Los que acuden a comprar manzana saben de nuestras carencias y eso les permite también de cierta manera abusar en el proceso de la compra, porque en este año iniciamos vendiendo la caja de 20 a 22 Kilos a 300 -350 pesos, un precio muy bueno, como no se había visto nunca, pero fueron solo las primeras salidas, vienen se llegan un camión y al siguiente ya vienen con precio muy bajo ya que al final estábamos vendiendo entre 80 y 100 pesos la caja. El 50 % de la producción se fue en ese precio, donde dices que ya no conviene, que no es costeable, pero al final tenemos que sacarla, porque quedan dos opciones o la vendemos al precio que ofrecen o dejarla que se eche a perder, recuerda. Escobar.

De todas maneras, eso ya implicó gastos y el productor tiene que ver la manera de recuperarlo, aunque sea a bajo precio hay que recuperar y la opción es o se va al mercado o al ripio, que en ocasiones tampoco conviene porque cuesta más recolectarla que lo que pagan en el ripio y alguna gente opta por dejarla en el árbol.

Deprimente la fruticultura porque al ritmo que vamos nos queda poco tiempo para seguir siendo un municipio frutícola, respondió a pregunta al respecto.

De un municipio que hablamos de más de cuatro mil hectáreas de manzano nos quedan un aproximado de poco más de 800 hectáreas en todo. Plantaciones nuevas, en producción y en decadencia.

Hace ver que actualmente hay plantaciones nuevas, máximas dos unidades productivas, la de Bernardo H, un menonita que tiene aproximadamente 20 hectáreas en un sistema nuevo, de alta densidad, con sistema de riego muy tecnificado en la colonia Jardín de Flores y tenemos otra, de Jorge Nevárez Núñez, del Centro Comercial Nevárez, son aproximadamente 10 hectáreas con esa nueva tecnología, con variedades de alta densidad y riesgos tecnificados, que es a lo que le vemos futuro, pero en realidad es poca superficie

Año con año nos enfrentamos a esto y eso cada vez más desanima a los productores; hay quienes se dedicaban a la fruticultura y ya entraron a la reconversión productiva, algunos se dedican a la producción de chile verde ancho tipo poblano en una superficie que inició hace dos años y que ahora les da mejores resultados y eso está llamando la atención. De seguir así, habrá quien deje la manzana para ponerse a producir hortalizas.

Tenemos que entrarle a la agricultura intensiva y no a la extensiva, ahorita nuestra demanda más fuerte es la situación del agua, cada vez más escasa; una huerta requiere de mucho volumen de agua y si no tiene sistema de riego tecnificado pues mucho peor, si alguien se dedica a la fruticultura tiene que adoptar las nuevas tecnologías si no n, o tienen nada qué hacer

La producción de hortalizas en superficies pequeñas está dando resultado últimamente y eso está llamando la atención y seguro que habrá fruticultores que dejen la producción de manzana para irse a la producción de hortaliza, vaticinó el presidente de la Unión de Fruticultores.