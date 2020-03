Cae trabajo de fotógrafos por cuarentena

SAN JUAN DEL RÍO, DGO.(OEM).- Muy mal nos está yendo a quienes vivimos de la fotografía por la circunstancia de prevención que se vive por el COVID-19, dijo reconocida trabajadora de la lente en San Juan del Río, Durango.

Francisca de Paula Ramírez Nieves, mejor conocida como " Kpiz", dijo vía telefónica, que la situación de cuarentena que se vive les ha pegado fuerte a quienes se dedican a esta labor.

" A mí me ha ido de la fregada, al suspender labores oficinas de gobierno, el consulado americano, disminuye la demanda de fotografías para credenciales, para documentos".

Menciona que en su caso le cancelaron dos eventos de quinceañera que ya tenía contratados y además se suspendieron las actividades religiosas como los bautismos.

Antes, cuando había poco trabajo, acudimos ( los fotografos) a los bautismos dominicales, a sacar algo para " chiviar". Ya no se tiene eso, ahora si me ha tocado " gacho", señala la entrevistada.

Tengo un pequeño comercio de estambre en un modesto " chumilco", pero hasta esta hora - once de la mañana-, no me ha caído un solo peso, resalta Kpiz.