Campesinos en espera de lluvias para trabajar la tierra: Santiago Álvarez

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –Los campesinos de la región de los llanos están en espera que lleguen más lluvias para poder comenzar a trabajar la tierra, “si no hay dinero de algún lado lo hemos de sacar, pero la tierra no se queda sin sembrar”.

Así lo aseguró el dirigente de La Confederación Nacional Campesina (CNC), Santiago Álvarez Valadez, quien detalló que las lluvias que se han presentado hasta el momento no han sido suficientes para salir a trabajar las tierras, y destacó que con la gran cantidad de agua que llego el año pasado, las tierras ahorita están muy duras, es por ello que se necesita que llueva para que se ablanden un poco y puedan entrar los fierros a remover para la preparación y siembra de parcelas.

Te recomendamos: Las piezas del ajedrez. Los dos reyes de la familia Briceño Campos

Comentó Santiago Álvarez, que afectivamente los campesinos no tienen dinero ahorita para trabajar la tierra, pero si llega el agua y se llega el momento, se dan a la tarea de conseguir recursos, con préstamos o de cualquier forma salen a conseguir para sembrar, si en este momento no hay dinero, de algún lado hemos de sacar, pero la tierra no se queda sin sembrar, reitero el dirigente cenecista.

También destacó que ha sido testigo de cómo algunos agricultores han intentado trabajar sus tierras en este momento que están muy duras por la gran cantidad de agua que llego el año pasado, y son mucho más grandes los gastos por la cantidad de fierros que se dañan, se quiebran al intentar mover la tierra, de ahí que es preferible esperar un poco a que llueva y se ablande, y entonces comenzar con los trabajos, de lo contrario los gastos crecen mucho más de lo que normalmente se invierte cada año.

Municipios Miguel Dévora, el candidato al servicio de la comunidad en Nuevo Ideal

Concluyó el dirigente que los campesinos están preparados para trabajar la tierra, esperando que las lluvias estén buenas, ya que, si se presentan como el año anterior, que fue mucha agua, eso provoca que muchas tierras se queden sin sembrarlas, "ojalá este año o se quede ninguna, que todo se pueda sembrar para beneficio de miles de familias".