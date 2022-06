Canatlán se pinta de guinda poco a poco: Gloria Irene Soto

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Canatlán se pinta de guinda poco a poco, Morena logró dos espacios en el Ayuntamiento 2022 -2025, trabajaremos a favor de la Cuarta Transformación y esperamos tener espacios en la administración de gobierno municipal.

Así lo destacó Gloria Irene Soto Villaseñor, Coordinadora de Movimiento de Regeneración Nacional en Canatlán y también regidora electa, señaló que en esta ocasión se obtuvo una sindicatura, a través de Juan Esteban Zamora Ramírez y una regiduría en el Ayuntamiento electo 2022 2025; estamos muy agradecidos con la ciudadanía por habernos dado esta oportunidad, por mostrar que también podemos hacer el cambio en Canatlán, son las dos posiciones que Morena tiene.

Este crecimiento en votación viene a ser el resultado de una buena organización interna del Partido, vemos que a nivel estatal se da una pauta organizativa que nos muestra cómo debemos trabajar, de ahí surge que en el municipio se empezara a organizar también, menciona..

“Desde que se da una asamblea donde se me elige como representante, como la coordinadora en el municipio, vemos que estamos dando pauta a esa organización; después se vienen los trabajos propios del partido, donde se da la organización de las estructuras y de ahí se empieza a trabajar, desde el año pasado, lo que fue de septiembre a la fecha, en todo momento se trabajó "dijo.

Coordinadora del municipio de Canatlán, en el nombramiento que recibí y de ahí se empieza la estructura de lo que es el comité municipal, donde participan varios compañeros al frente de varias carteras y de ahí surgen las actividades propias del proceso electoral, donde también hay representatividad de los compañeros que integran dichas carteras.

Esa fue la principal base para avanzar, para que Morena doblara la cantidad de votos lograda hace tres años y más que nada, el permitir que gente que quería sumarse se integrara; había personajes que nos decían que buscan integrarse pero que no hallaban como o no sabían cómo acercarse, cuando lo hicieron siempre abrimos las puertas al trabajo del partido, de lo contrario, esto se quedaría muy cerrado y no se daría ese crecimiento”.

En base a dicha apertura que se dio, con toda la intención de trabajar se les permitió integrarse, siempre con esa leyenda que vienen al trabajo, a fortalecer al partido, a sumar y no con ningún afán de protagonismo ni algo de eso, porque al final de eso sabemos que cuando se llega con protagonismo solamente quiere ser él y eso no ayuda.

Hemos tenido apertura a gente que es simpatizante con el proyecto de la cuarta transformación y ahí es donde vemos quien en realidad quieren ser parte de esto, porque también quienes no, solitos se fueron, llegaron y se fueron, señala.

Canatlán se está pintándose de guinda poco a poco, somos ya la tercera fuerza política del municipio, de ser de los últimos ahora tenemos una tercera posición a nivel municipio y eso es muy fortalecedor, se subió de la quinta a la tercera ubicación, en referente al proceso electoral local 2019, lo cual es satisfactorio, recuerda.

Lo que sigue, es la visión que como personas tenemos, El proyecto de la 4T vemos muy buenas propuestas y si la presidenta está de acuerdo que se maneje de esa manera para nosotros será muy bueno, destaca.

“Tenemos la convicción de trabajar a favor de la 4T, como representantes de Morena será la parte fuerte, la que nos identifica y la visualizaremos como nuestro frente, que sean cosas que le sirvan al pueblo de Canatlán, no tendría por qué ir en contra de lo que la presidenta electa proponga.

Al contrario, si es una buena propuesta darle pauta y apoyar esa actividad, ese programa, lo que se tenga en pie para que se armonice y tanto sea proyecto de Cuarta Transformación como de presidenta, asevera.

Tenemos ese gran ejemplo a nivel nacional de cómo se debe trabajar desde la austeridad, de cómo evitar derroches que no le permiten avanzar al pueblo, creo que vamos en la misma línea con la presidenta y la visión que ella trae no difiere de la cuarta transformación, ejemplifica.

La tercera fue la vencida, nos toca como tercera vez, tomar posesión de espacios municipales, tenemos toda la intención que se nos brinde espacios para la gente que nos estuvo acompañando en este proceso electoral y son temas de plática con la presidenta electa, termina diciendo la concejal electa.