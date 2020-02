Cancelan festival cultural para invertir en obras

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).-Debido a cuestiones presupuestales, este año no se realizará el festival internacional Lerdantino. “Dados los recortes que han existido, no se tiene esa posibilidad. Aparte, el dinero que existe se va a utilizar para situaciones de beneficio directo a la gente” comentó el secretario técnico del Ayuntamiento, Gerardo Lara Pérez.

De la misma manera, el tesorero municipal Ricardo Olivares Porras, en declaración por separado, afirmó que el presupuesto que se había destinado esta año de 5 millones de pesos, se sumará al raquítico incremento de las participaciones, también por el orden de los 5 millones de pesos en el año, sumando un total de 10 millones que serán destinados para obra pública.

Lara Pérez precisó que este año se prefiere invertir en cuestiones de infraestructura, de red hidráulica, y demás obras de beneficio a la población. No obstante, el planteamiento que se hace a través de la dirección de Arte y Cultura por el nuevo director José Guadalupe Flores es, “aterrizar proyectos de fomento a la cultura a nivel local y, sobretodo, dar promoción tanto aquí en la ciudad como en el ámbito rural”.

Y mientras el secretario técnico explica que se valorará la posible realización de este evento el próximo año, Olivares Porras fue enfático al declarar “el mes pasado llegaron las participaciones 2020, no llegaron lo que estábamos esperando, no sé si recortado o no, pero llegó menos de lo que tenemos presupuestado”.

Dijo el tesorero que mañana presentaría la Ley de Ingresos modificada, “en general nos llegó un incremento del .7 por ciento, que es la verdad, nada, nos llegaron 4 millones de pesos para todo el año, cuando normalmente nos llegaba el 11 por ciento, esos 4 millones de pesos los vamos a meter en obra pública”.

Directo concluyó “si se cancela el Lerdantino, vamos a juntar, el incremento en las participaciones fueron de 5 millones de pesos en todo el año, más 5 millones de pesos por el Lerdantino, vamos a meter 10 millones de pesos para obra pública”