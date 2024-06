Cáritas Diocesana lleva brigada a comunidad de Enrique Flores Magón

Gómez Palacio, Durango (OEM).- Derivado de la respuesta positiva por parte de quienes apoyan con artículos de primera necesidad al Banco de alimentos, Cáritas Diocesana emprendió una brigada de ayuda a la comunidad de Enrique Flores Magón durante este fin de semana.

Rosy de León, coordinadora general de la benemérita institución lagunera, compartió que justamente este es la parte medular y esencia de Cáritas, “en apoyar a nuestros hermanos más vulnerables, con necesidades como: alimento, ropa, medicina, aparatos ortopédicos, consultas médicas, fisioterapia y rehabilitación, servicio de psicología y nutrición; atención de casos especiales, apoyos económicos para cirugías, banco de alimentos, cursos de Desarrollo Humano, apoyo en gastos funerarios, apoyos para transporte, entre otros”.

“Gracias al banco de alimentos, logramos apoyar a nuestros hermanos en pobreza y situación vulnerable, cubriendo sus necesidades primarias; así como a nuestro desayunador para migrantes y personas en situación de calle, asociaciones, casas hogar, asilos de ancianos, entre otras instituciones”.



Dijo que su funcionamiento depende de las donaciones económicas y en especie que de manera generosa realizan empresas y personas con alto sentido humanitario, comprometidas con las personas más necesitadas. Realizamos actividades de recaudación de fondos y trabajamos en sinergia con la ciudadanía, generando redes de apoyo que permiten, por medio de sus donativos, cultivar una economía responsable y autosustentable.

“Todo esto no sería posible sin ese tipo de donativos que día a día los transformamos y multiplicamos para poder beneficiar a más personas. Contamos con la seguridad de que todas las acciones que realizamos contribuyen a cumplir con nuestra misión, muestra de ello es que estamos autorizados por el SAT para extender recibos deducibles y acreditados por CEMEFI (Centro Mexicano para la filantropía), otorgándonos la Acreditación en Institucionalidad y Transparencia (AIT)”.

En este contexto, hizo la invitación a la ciudadanía a seguir sumando esfuerzos y llegar a quienes más lo necesitan, ya que la ayuda no se concentra sólo en nuestro municipio, sino en varias comunidades de la región, como es el caso de nuestra próxima macro brigada.

Se llevó a cabo esta Brigada Multidisciplinaria en la comunidad de Enrique Flores Magón, Gral. Simón Bolívar, de 9 a 13:00 horas, para tal evento, Cáritas Gómez Palacio, lanzó una convocatoria, tiempo antes para solicitar se sumen voluntarios a esta labor.

“Se invitó a personas con alto compromiso social, a ser acción de caridad compartida con las personas más vulnerables y así contribuir con la misión de Cáritas, que es dignificar a la persona con amor y esperanza ante las diferentes necesidades que presenta el ser humano, en todos los ámbitos”.





Dijo que con este tipo de actividades, Cáritas se presta a estar atenta a las diversas necesidades que se puedan presentar durante la jornada. Para esto, se llevan los servicios siguientes: pláticas de autocuidado personal para niños y adultos, nos acompañan voluntarios como médicos, enfermeras, nutriólogos, fisioterapeutas, odontólogos, psicólogos, abogados, optometristas, especialistas en imagen personal (barberos); además apoyamos a las personas con medicamentos, ropa, alimento, juguetes, entre otras cosas.

“En esta ocasión se sumaron instituciones de la región como es el caso de CEPROSPAC UJED, Colegio de abogados particulares de la laguna, Escuela de podología Luis García, Fundación LALA, Club Santos Laguna, Óptica Visión Perfecta, entre otros voluntarios particulares”.

Cabe recalcar, De León, agregó que previo a la Brigada, se realiza una investigación en la comunidad, información necesaria que nos ayuda con la logística de ésta. En este caso, se cuenta con 233 habitantes en la comunidad, no cuentan con clínicas o centros de salud, no cuentan con servicio de consultorio médico particular, no hay transporte público, entre otras cosas.