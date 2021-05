Carlos Aguilera, Roberto Jáuregui y Luisa González son malagradecidos: Luis Achem

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).-“El Partido Revolucionario Institucional les dio mucho a Carlos Aguilera Andrade, Roberto Carmona Jáuregui y a María Luisa González, esta última es mi hermana, pero no debe utilizar el apellido Achem ya que es casada y debe ser González de Rivera, pero ellos tres y mas personas que abandonaron al partido, mínimo les puedo decir malagradecidos, por no caer en el insulto y en la ofensa, no quiero descalificar a nadie, pero si les digo que no merecen la confianza del pueblo”, declaró el dos veces alcalde de Lerdo y militante priista Luis Fernando González Achem

En mención de quienes abanderan proyectos en otro partido político, señaló, “Me extraña mucho que los tres emanados del PRI se hayan ido a otro partido político para hacer candidatos a diputados, incluso una de ellas es mi hermana, pero yo le quiero decir que estoy muy sentido con los que obtienen beneficios políticos y sociales, incluso hasta un trozo de la historia de nuestro municipio, porque quedan registrados que fueron alcaldes para siempre y no valoran las oportunidades que el partido les brindó y lamentablemente a la primera de cambio lo abandonan, lo que demuestran una falta de lealtad, de coherencia y de conciencia, una carencia total de principios, de ideales, tal parece qué son más los intereses que los principios”.

No sé que impulso hayan tenido para tomar esa decisión de abandonar al partido, ya que el PRI les dio mucho, pero en el caso de mi hermana María Luisa, le digo públicamente, como hermana, mi cariño cabal y completo, al igual que a todos mis hermanos ya que fuimos nueve, pero mi voto será para mi partido, para Susy Torrecillas y Luly Martínez.

Recordó que, “Decía Jesús Reyes Heroles, el gran maestro del liberalismo, el ideólogo del PRI, dijo: de mi patria y mi partido, me quedo con mi patria porque es todo, es el mayor amor y sentimiento que yo tengo, pero de mi partido a cualquier persona, prefiero a mi partido, porque son mis principios, son mis anhelos, son los ideales concentrados en el estatuto, en la declaración de principios y es la forma más perfecta de hacer política cuando se tienen principios e ideales y aquí yo estoy viendo que hace un año y medio los tres andaban buscando la candidatura del PRI para la presidencia y no se les hizo y ahora se van a otro movimiento, a otro partido que ni siquiera tiene estructura ni presencia aquí en Lerdo o la región lagunera”.

Abundó al decir, “Y ellos, -los tres ex alcaldes- posiblemente pensando que son más importantes que el PRI y que gracias al PRI -ojalá y lo reconozcan-, dijo, se dieron a conocer, ya que el PRI les dio todo, poder, fama, posiciones, fueron diputados, presidentes municipales, algunos de ellos regidores , también ocuparon diversos puestos públicos, es por eso que realmente no me explico porqué se fueron, yo los consideré más apasionados de su partido, más agradecidos con su partido y la realidad me demostró que no, que estaba equivocado”.

“Mucha gente me pregunta que por qué soy priísta, y yo le platico así muy brevemente, por qué gobiernos surgidos y emanados del PRI crearon un Instituto Mexicano del Seguro Social, que atiende a millones de familias en nuestro país, por que gobiernos surgidos del PRI fueron los que crearon el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, (Infonavit), y gracias a eso, hoy millones de mexicanos viven en una casa propia, una vivienda modesta, pero digna, no en cuartos de vecindad con un hacinamiento terrible, también veo miles y miles de kilómetros de carreteras con sus respectivos puentes, con su servicio y mantenimiento, veo hospitales de la Secretaría de salud, del IMSS y del Issste y veo servicio médico en Estados y municipios, veo la presencia de un maestro en comunidades de apenas 10 niños como alumnos, pero ahí está el maestro dando clases, este es el gobierno que surgió de la Revolución Mexicana y del partido que lleva el nombre de Revolucionario Institucional.

También creó instituciones tan nobles como por ejemplo, las tiendas Liconsa que viene de la Conasupo, llevando la mercancía a puntos muy lejanos, a comunidades marginadas para poder dar a precios bajos los artículos básicos, eso es pensar en el pueblo, por eso soy del PRI, aunque reconozco que ha habido errores, que ha habido funcionarios que han aprovechado los puestos y la confianza con otros propósitos que son rechazados por el mismo partido, que son señalados por el mismo partido, realmente por eso sigo siendo del PRI y no me explico como gente que fue diputado, presidentes municipales que les dio el partido el honor, porque es un honor servir al pueblo, al menos para mí ha sido un gran honor ser presidente del municipio de Lerdo y haber hecho el mayor de mis esfuerzos para servirlo lo mejor que pude, intenté hacer mucho más, pero hice lo que las circunstancias me permitieron y lo hice con una gran pasión y un gran amor por Lerdo, le guardo lealtad y gratitud política a mi partido”, dijo.

Además, gracias a mi partido hice muchos amigos, conocí a mucha gente de mi pueblo, también alcancé algunas posiciones que nunca soñé que las iba a tener, tal como ser diputado federal por ejemplo, tuve el privilegio de representar a este hermoso municipio que en ese tiempo eran ocho municipios más y resulta que si el partido me dio esas oportunidades, jamás lo voy a traicionar, en las buenas y en las malas, o se es o no se es.

“María Luisa es mi hermana y nunca lo voy a negar, mi cariño para ella y para todos mis hermanos, ella sabe que el apellido Achem se popularizó y trascendió en el municipio de Lerdo y ella lo utiliza porque le conviene, porque ella en honor a la verdad debería de llamarse María Luisa González de Rivera, porque es una señora casada, ella se pone Achem porque sabe que le conviene, porque su hermano aunque quizá ella no lo reconozca, popularizó el apellido aquí en Lerdo y le dio una buena cimentación”, agregó.

Agregó, “Yo puedo caminar por donde quiera y la gente me saluda y noto hasta en el tono de su voz, a pesar de mi escasa vista, porque estoy muy mal de mi condición visual, noto y siento el apretón de manos, en el tono de la voz de la gente que hay afecto, como lo tengo yo por ellos y eso me basta y me sobra, y sinceramente se lo digo, me importa más y me gusta más que cualquier fortuna, muchos a la mejor me critican que yo no aproveche el puesto para hacer fortuna, pero, vergüenza me daría que me dijeran lo contrario, me llenaría de vergüenza y no soportaría la pena ante mi pueblo si tuviera fama de ratero o si tuviera fama de bribón, arbitrario, yo use el poder para servir a mi pueblo, al que amo profundamente, porque Lerdo es un pueblo para amar, para servir para querer, porque es una población muy especial, Lerdo tiene una historia única, ¿cómo no amar a Lerdo si aquí se erigió con mucha nobleza de unos prácticamente niños de 13: y 14 años, erigieron el primer monumento a la madre de toda la República Mexicana, fueron capaces a su escasa edad de erigir un monumento a la madre, dándonos una lección de valores fundamentales que el ser humano debe de tener, como es el amor, el respeto, la honestidad, la integración social, en fin, habiendo tantos valores, a mi me extraña que estas tres personas hayan dejado al partido que los engrandeció, al partido que los benefició y que lo abandonen ellos que fueron diputados y que fueron presidentes municipales, dos de ellos también regidores y mucho más y esto gracias al PRI, pues también fueron funcionarios de alto nivel como Roberto Carmona quien fue subsecretario de administración y finanzas , Carlos Aguilera fue gerente estatal de Liconsa, en fin pudiéramos extendernos, pero sinceramente lo mínimo que yo les puedo decir es que son malagradecidos, faltos de gratitud, y de una auténtica valoración de lo que representa ser presidente municipal de Lerdo, es un honor y ellos le faltaron y le fallaron al partido y al honor.

Se le cuestionó sobre la traición al partido y dijo, “La traición es de las peores cosas que puede hacer un ser humano, ellos tienen sus motivos, pero sinceramente, mínimo son mal agradecidos, por no caer en el insulto y en la ofensa, pero si les digo que no merecen la confianza del pueblo y le pido a la población que no les de su voto, porque el que traiciona una vez traiciona siempre y ellos llegaron a esos puestos postulados y apoyados por un partido, al que ahora atacan y pretenden dañar, pero lo digo con mi convicción muy personal, no soy vocero oficial del PRI sino un priista más, no creo que logren engañar al pueblo, no creo que logren convencer a un pueblo que tiene madurez política, un pueblo como el de Lerdo que tiene de verdad una tradición y una participación ejemplar en comparación con otros municipios de nuestra región y de nuestro Estado, en Lerdo ha habido alternancia, ha habido triunfos y derrotas, ha habido participación social y política muy importante.

“Yo le digo a ellos tres y a otros más que se fueron del PRI, como Flora Leal que fue regidora, candidata a diputada y funcionaria, el partido le dio la oportunidad y porqué ese odio y ese rencor, porque el partido la postuló y ella perdió, también está Fernando Ulises Adame de León, ¿cuántas veces no le dio oportunidad el partido?, fue tres veces diputado, también fue secretario de desarrollo rural,

En lo personal, les quiero decir, yo me quiero morir priista, hasta la última gota de mi sangre y hasta el último aliento de mi vida, porque lo que he sido, lo poco o mucho me lo ha dado el PRI, me ha dado la oportunidad de servir a mi pueblo, porque así entiendo a la política, como la ciencia del servicio, no la veo como la oportunidad de enriquecimiento, por eso soy pobre, porque nunca he ambicionado fortunas, para mí es más importante servir a la población, que amasar algún dinero mal habido, yo puedo caminar por cualquier barrio colonia o ejido de mi pueblo y afortunadamente la gente me saluda y noto que lo hacen con afecto, porque sienten también el cariño que yo le tengo a Lerdo que es inmenso, concluyó Luis Fernando González Achem.