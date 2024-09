Gómez Palacio, Durango (OEM).- Podrían incrementarse a casi 700 casos de dengue en el Municipio de Gómez Palacio, todo ello, de acuerdo la titular de Salud Municipal, José Antonio Adame De León, para cual el Ayuntamiento gomezpalatino implementará acciones de contención a través de fumigación y abatización.

Te puede interesar: Realizarán simulacro de incendio en la Presidencia Municipal de Gómez Palacio

“Tenemos 265 casos de dengue comprobados aquí en Gómez Palacio y 350 en espera, la instrucción de nuestra presidenta municipal es aumentar el número de personal y unidades de atención”, añadió.

En cuanto a los decesos “nosotros teníamos los datos de tres en Gómez, dos adultos y un menor, a veces los datos del IMSS no nos quieren pasar y a veces mueren en el Seguro Social, lo que es la Secretaría de Salud hasta ahí es lo que tenemos posiblemente haya habido un caso que no sea de Gómez Palacio que sea de Lerdo pero es Jurisdicción Sanitaria No. 2”, señaló.

Casos de dengue podrían aumentar a 700 en Gómez Palacio / Foto: Canva

Dijo que en su momento el Instituto Municipal de la Juventud ayudó con la colaboración de 30 jóvenes, “tenemos una reunión mañana pero aquí yo lo más importante les pido que hagan caso a lo que nuestra presidenta municipal les dice, los que tiran el agua, no encharquen más las comunidades, se vuelve a formar el mosquito ahí, no tiren ahí la basura; el problema apenas empieza”, indicó.

“Yo dije alrededor de 700 casos, lo más importante de todo esto es hacer caso de lo que la autoridad dice, es importante mencionarles que el dengue no sale muy fácilmente en donde están los charcos ya sucios, es en agua limpia”, determinó.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Dijo que el abate es más efectivo al colgarlo en los tinacos para que se vaya diluyendo, esto es una estrategia para reforzar las acciones contra el dengue, “pedí cien kilos, se está haciendo un equipo interinstitucional, estamos trabajando en equipo, Servicios Públicos, Juventud, Educación, Jurisdicción Sanitaria y Salud Municipal”, añadió.