CATEM trabaja en forma pacífica

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-“Rechazamos tajantemente que amedrentemos al transporte organizado de la laguna y mucho menos que la disputa de los contratos de trabajo sean frenados a través de amenazas”, declaró el delegado nacional del sindicato de la Construcción y Secretario General de la Federación de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México en Coahuila, Armando Cobián Duarte.

Entrevistado sobre la manifestación que realizan algunos transportistas de la laguna que se apostaron frente a la Expo Feria Gómez Palacio, aclaró, “Nosotros nos conducimos con respeto, primeramente porque ante la contingencia sanitaria por el Covid-19, no hacemos aglomeraciones, mientras que ellos sin tomar en cuenta los riesgos latentes que en estos momentos representa la cuestión de salud, se juntan y se manifiestan, poniendo en riesgo a demás gente”.

Además, es de lamentarse que este tipo de manifestaciones es el significado de la incapacidad para el trabajo, también es ilógico, que personas de Coahuila, exijan en Durango lo que en su Estado no han encontrado por la mala organización que les caracteriza.

Así mismo, señaló que la manifestación que realizaron los transportistas de carga pesada en el bulevar Ejército Mexicano son de la organización AMOTAC (ALIANZA MEXICANA DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTISTA A.C.).

Pero, “Vengo a desmentirlos, pues han comentado que amedrentamos a su asociación y hemos tenido malos tratos a sus agremiados, lo cual es mentira, pero seguramente lo dicen porque cuando tienen falta de argumentos, de ahí que van a recurrir a las descalificaciones”.

Nosotros estamos trabajando para todos y creo eso les inquieta, pues también estamos terminando con un monopolio que tiene 89 años en la región lagunera y que han tenido a los transportistas como coloquialmente se dice, con el pie en el cuello y hoy, la Catem no lo permitirá más, dijo Armando Cobián.

Con base a lo anterior, agregó, “Obviamente que ellos se ven amenazados porque les quitamos sus intereses de grupo y hasta personales, les afectamos sus minas de oro”.

Pero quiero afirmar que en la Catem vamos creciendo cada día más, pues hoy en día contamos con alrededor de 400 materialistas afiliados, no necesariamente de nuestro organismo, por lo que, de esta actividad dependen muchas familias”.

Se le cuestionó sobre las “reglas no escritas”, en el sentido de que si hay una obra, el trabajo se reparte entre los sindicatos?, respondió, “Claro que sí, como tu bien lo dices, son reglas no escritas, pues si llega una obra a la Laguna, visualizamos que se reparta entre todos los sindicatos y entre todos los trabajadores y no se queden en manos de unos cuantos líderes”.

Para concluir, Cobian Duarte dejó en claro que están trabajando con legalidad, prueba de ello es tiene una excelente relación con los gobernadores de Durango y Coahuila, pero les aclaro que este nuevo sindicalismo, viene a cambiarle la cara a esos líderes que ni “charros” son, más bien se trata de líderes de papel que no existen.