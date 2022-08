Celebra municipio de Tepehuanes Feria del Paisano

TEPEHUANES, Dgo. (OEM).- El municipio de Tepehuanes celebró la llamada Feria del Paisano, en la que se tuvo la presencia de miles de tepehuanenses que regresaron a su tierra, aprovechando la temporada vacacional, representando una fuerte derrama económica para el comercio y prestación de servicios locales.

El alcalde Eder Gutiérrez explicó que es una Feria popular que se hace para celebrar la llegada de paisanos en estas vacaciones de verano; el día 16 de julio celebramos el aniversario de la fundación de Tepehuanes, pero la última semana de julio se ha hecho una tradición hacer algunos festejos y motivos por el tema que nos visitan muchos paisanos, tanto de la unión americana como del país, dijo.

Se inició en 2012, en la administración de Cesáreo Álvarez Navarro, me tocó estar de regidor en dicho ayuntamiento, se ha visto la plaza General Miguel Aguirre, donde están las letras comenzó con una semana, se hacen ciertos eventos para que ellos disfruten sobre todo una tradicional callejoneada, que se realizó el martes pasado.

Quienes acuden vienen a realizar sus fiestas, sus bautismos, sus quinceañeras, sus bodas y prácticamente toda la semana tenemos festejo tanto en la cabecera municipal como en las comunidades. Ayer en Carreras tenían fiesta, igual en El Corazón, detalló el primer edil.

“Vienen a celebrar unas cosas y aprovechamos para festejar con este tipo de eventos a los visitantes. Julio y agosto la actividad económica se detona de una manera muy significativa, con mucho recurso económico que fluye, mucho trabajo, las tiendas prácticamente se vacían, el queso añejo de Tepehuanes también”.

Ese es el fin de esos festejos, motivar a nuestros paisanos a seguir regresando a su tierra y con ello elevar el tema económico de la región y sobre todo, luego de dos años difíciles, aseveró.

Prácticamente dos años atípicos que no se habían sentido, con una afectación en la situación económica y sanitaria y hoy con mucho gusto vemos que el mes de julio se tuvo una fuerte derrama económica del municipio.

No hubo un protocolo oficial, como el caso de la fiesta patronal que se elige a una soberana y se forma un comité, para el día 25 de noviembre, Día de Santa Catarina; este año no se nombró la Reina del Paisano porque no se definía muy bien el tema de la situación epidemiológica por el Covid 19 y la llamada quinta ola, respondió.

Ahora lo celebramos de una manera un poco diferente pero vemos que la gran mayoría de la gente se espera para estar aquí en la última semana de julio en el municipio y disfrutar sus vacaciones de verano, puntualizó el presidente municipal.