Lerdo, Dgo.- En el marco del 130 Aniversario de Lerdo, Durango se realizó el acto cívico conmemorativo en estos festejos a un costado del monumento a Miguel Lerdo de Tejada, las autoridades locales conminaron a la ciudadanía en general a continuar poniendo en alto el nombre de este municipio que habido ganando terreno en los diferentes ámbitos del desarrollo regional en La Laguna.

En su representación, Jesús Eduardo Lara Urbi, secretario del Ayuntamiento de Lerdo, compartió que este importante municipio se sigue distinguiendo como una de las ciudades en pleno desarrollo económico y social.

Celebran el 130 aniversario de Lerdo./ Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Susy Torrecillas Salazar, presidenta Honoraria del DIF Municipal y diputada local en el Estado de Durango, destacó la importancia de este 130 Aniversario. “Hoy cumplimos 130 años y estamos muy agradecidos con toda la gente que nos ha otorgado su confianza en todos estos años a mi esposo, Homero Martínez y a su servidora, hoy Lerdo, avanza con paso firme en un crecimiento de desarrollo económico sustentable, con obras bien consolidadas con una buena administración, encontrando todavía y más fuerte la vocación turística y cultural que se tiene”, destacó.





Enfatizó que no hay que olvidar que el 50% de la extensión territorial corresponde a campos agrícolas.

“También lo vamos a seguir fortaleciendo, lo estamos haciendo con mucho honor, con mucha cercanía con la gente, Lerdo es el tercer municipio en importancia en todo el país estado de Durango”, añadió.

Raúl Meraz Ramírez, subsecretario general de gobierno en la Región Lagunera, compartió para esta casa editorial que “Lerdo es parte nuestros corazones, parte de nuestra historia de La Laguna de Durango, hoy en su 130 Aniversario con la representación del Gobernador, Esteban Villegas Villarreal, venimos a dar fe a refrendar el compromiso del Gobierno del Estado ya que estos 130 años no son sus calles, no son sus inmuebles, no son sus edificios; son su historia, de las familias de Lerdo, de cada historia, de cada colonia, de la comunidad, de quienes han ido construyendo esta hermosa ciudad que es patrimonio de todos los duranguenses de todos los laguneros”, destacó.

“En el Registro Público de la Propiedad está todo lo que se consolidó y se inscribió de patrimonio en Gómez Palacio desde 1850 hasta 1910 porque aquí Lerdo era la ciudad grande, el pueblo grande de La Laguna de Durango y todos los laguneros tenemos arraigo en Lerdo”, señaló.