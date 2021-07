Cerca del 20% se ha logrado sembrar para cultivo de frijol en los llanos

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –En la región de los llanos, cuando mucho se ha logrado sembrar un 20 por ciento de las tierras laborables para el cultivo de frijol, pero además de que las lluvias no habían dado oportunidad, los campesinos no tienen semilla, y ese si es un grave problema.

Lo anterior lo menciono el director de desarrollo rural municipal, Juan Manuel Maltos, quien señalo que hasta el momento con los pocos días que ha dejado de llover, cuando mucho se tendrán trabajadas un 20 por ciento de las tierras, recordando que en el municipio de Guadalupe Victoria se tienen aproximadamente 60 mil hectáreas para la siembra, teniendo también áreas demasiado mojadas que no se ha podido entrar, mismas que seguramente será muy difícil que se pueda llegar a trabajarlas.

Reconoció que en el tema de la semilla del gobierno federal y Estatal, ya se está entregando dicha semilla, tanto la certificada como la del programa kilo por kilo, pero también recordó que dichos programas solo atienden a un 10 por ciento de la población, es decir que ahorita un 90 por ciento de los agricultores está navegando porque no tienen semilla apta o frijol de buena calidad para utilizarlo como semilla, “ese si es un grave problema, podemos tener mucha humedad, ahorita buenos rayos del sol para trabajar la tierra, pero sin semilla no se puede hacer nada, y es urgente buscar la manera de proveer de semilla a los agricultores”, dijo.

Apunto que se están tocando algunas puertas y buscando algunas soluciones, donde se espera que para la próxima semana se pueda tener algo con que ayudarle a la gente del campo, en este caso a los agricultores de frijol temporal, quienes hace mucho no tienen un año muy llovedor, pero ahora y debido a la sequía del año 2020, no tienen semilla, el año pasado no se sembró, y los que lograron sembrar algo no sacaron ni los gatos, de ahí que hoy no tienen semilla o frijol apto guardado para el ciclo 2021.