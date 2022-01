Cesar Aguilar se registra como precandidato a la alcandía de Gómez Palacio

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-“Tengo trayectoria política, conozco las necesidades de mi municipio y qué le falta, además he escuchado las inquietudes de la militancia quienes quieren que participe en este proceso interno de Morena, de ahí que me registre para buscar primero la precandidatura”, declaró Cesar Aguilar Palacio.

Al ser entrevistado, el ex diputado local dijo, “nos hemos registrado dentro del proceso interno de Morena, pero falta que se hagan las encuestas y de ahí que salga el mejor o la mejor posicionada para ser el precandidato o precandidata a la alcaldía de Gómez Palacio”.

Se le cuestiono porqué buscar la candidatura de Moreno a la alcaldía, respondió, “tengo una trayectoria política y conocemos cuáles son las necesidades de nuestro municipio, qué le falta a mi Gómez Palacio y eso es parte de lo que hemos estado haciendo durante mi trayectoria”.

"Muchos simpatizantes nos han manifestado que quieren que participe en este proceso interno de Morena , pero no sólo están el favor del partido político, sino de mi persona”, agregó.

Asimismo, dijo, “así como se está manejando el partido dentro de las encuestas para gobernador en los seis estados donde habrá elecciones y creo que ha habido algunas inconsistencias que tienen al partido algo dividido y eso no queremos que suceda, sin embargo es un trabajo de todos, lograr que salgamos en la mayor unidad que se pueda y poder lograr lo que es la gobernatura y los municipios, en este caso el de Gómez Palacio”.

Abundó al decir, “pero de no ser así y no ser tomado en cuenta los grupos que realmente participen y que tienen descendencia de la sociedad, no se puede vislumbrar un buen resultado, pero eso también depende precisamente de los candidatos”.

Respecto a los hechos del sábado pasado en Gómez Palacio donde un grupo de morenistas reventó un evento que presidiría el líder nacional Mario Delgado y el dirigente estatal Otniel García a quien además agredieron, dijo, “definitivamente fue un hecho muy desagradable, nosotros como hemos manifestado, no estamos peleados con nadie, somos gente de trabajo y eso es lo que queremos para Gómez Palacio, un trabajo fino e internamente busquemos abatir esa desigualdad que hay, buscar la manera de cómo crear, sobre todo en esta pandemia, realmente buscar cómo la sociedad tenga un mejor equilibrio con buenos servicios público y sobretodo buen manejo de las finanzas públicas”.

Finalmente Cesar Aguilar comentó que trabajara en reuniones con la militancia de Moreno, seguirá enviando mensajes a la militancia y a esperar los resultados de las encuestas, que estas realmente sean transparentes y verídicas para evitar inconformidades y poder trabajar sobre un proyecto, sobre todo evitar lo que pasó el sábado pasado,