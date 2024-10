CFE sanciona a escuelas en Gómez Palacio por irregularidades eléctricas

Gómez Palacio, Durango (OEM).- A la fecha, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha multado a la Subsecretaría de Educación por alrededor de 300 mil pesos porque algunos planteles están colgados del suministro eléctrico, por falta de permisos para la instalación de generadores o transformadores nuevos y por no contar con medidores.

Ulises Adame De León, subsecretario de Educación en la Región Lagunera de Durango, admitió que a la fecha han sido objeto de por lo menos 20 multas por diversas irregularidades que se han detectado por parte de la paraestatal.

La CFE ha aplicado multas hasta por 300 mil pesos a escuelas de La Laguna / Foto: Sergio Mendoza | El Sol de La Laguna

“Tal vez unas 20 asociadas a la Escuela es Nuestra, es que se hicieron las obras sin autorización, no pueden y no deben hacer una obra sin permiso de la CFE, por desconocimiento, la gente llevó a su vecino porque le dijo que era albañil, hay multas de 200 mil, 300 mil, 15 mil, de todo, pero estamos arreglando con la Comisión; nosotros pagamos 7.5 millones de pesos mensuales por electricidad en un convenio que viene trabajándose desde hace mucho”, indicó.

Cuestionado sobre la problemática que ha causado el proyecto federal de la Escuela es Nuestra, dijo que se han ocasionado muchas situaciones lamentables, ya que “metieron subestaciones, por eso les decimos a los responsables de ese programa que nos permitan, cuando menos estar cerca para saber dónde van hacerse las obras”, añadió.





Dijo que cuando iniciaron los trabajos de evaluación de manera conjunta con la CFE el 50 por ciento de los planteles educativos tenían problemas de conexión.

“No tenían medidor, estaban colgados, los cables no servían, las subestaciones no daban abasto; era un problema gigantesco, hemos avanzado mucho, todavía tenemos problemas, la idea es que no les falte electricidad, que sea de buena calidad, segura y que no les falte agua”, expuso.