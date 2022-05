Cierra campaña Gerardo Gutiérrez en Poanas

VILLA UNIÓN Poanas Dgo. (OEM). –El candidato a la presidencia municipal por el partido Movimiento Ciudadano, cerró campaña la noche de este domingo 29 de mayo, asegurando que será este próximo miércoles cuando se interponga una denuncia formal contra el actual alcalde Luis Valdez, por todo lo que se ha robado –dijo- de la presidencia municipal y que era dinero del pueblo.

Gerardo Gutiérrez, pidió a la ciudadanía de Poanas no caer en el error de hace tres años, votar por un candidato que era quien más regalaba cosas, entregaba dinero y lleno los oídos de mentiras, el erro más grande que se cometió fue haberle dado la confianza y hoy se tiene el peor gobierno municipal de la historia, el pueblo no tiene agua y el señor presidente se mueve en tremenda "camionetita", “pero lo vamos a denunciar este miércoles, porque ha saqueado al municipio, se ha robado mucho dinero que debería de ser para los problemas del pueblo y no para sus gustos personales”, reitero.

Acompañado Gerardo Gutiérrez, de Paty Flores Elizondo, candidata a la gubernatura de Durango, reiteró su deseo de recuperar la dignidad del municipio de Poanas, “ustedes ya nos conocen, ya saben que lo que nos proponemos hacer, lo hacemos, saben que sabemos trabajar y servir a la ciudadanía, saben que siempre hemos estado ahí para tenderles una mano cuando se necesita, porque para eso debe de ser el gobierno municipal, un amigo que esté dispuesto a servir en el momento que se ocupe, no lo en la campaña como está pasando ahorita”, dijo.

Comentó que Gerardo Gutiérrez que era orgullosamente originario de Poanas, no era una persona que venía de otro municipio a tratar de aprender a gobernar, no somos de fuera, somos de aquí, somos orgullosamente poanenses, y el cinco de junio con el apoyo de todos vamos a ganar la elección, porque urge rescatar al municipio del atraso en que lo tienen, en el olvido y desamparo total en que la actual administración municipal lo ha metido, dijo.