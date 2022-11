Cierran padres de familia la escuela Francisco I. Madero en Cuencamé

OJO SECO Cuencamé Dgo. (OEM). -Madres y padres de familia de los alumnos del quinto grado de primaria de la escuela Francisco I. Madero de esta comunidad, decidieron cerrar la institución en reclamo que no han sido escuchados por las autoridades educativas, al presentar en reiteradas ocasiones las quejas contra el maestro Hugo Contreras.

Señalaron que dicho maestro tiene varias irregularidades que no es posible que se toleren, limitándose a no hablar públicamente de ellas para no afectar su persona, pero de las cuales aseguran los superiores saben y han hecho caso omiso a la petición de que lo cambien y se ponga un nuevo profesor en este grupo.

Sin embargo a pesar de conocer las causas, señalaron que el maestro Hugo Contreras regresará a la escuela como director, algo que toman como una burla, por lo que decidieron cerrar la escuela hasta que las autoridades en la región o en el estado hagan algo al respecto, ya que los alumnos de quinto grado tienen más de una semana sin clases por que el maestro al ver la problemática ya no regresó.

Dijeron que les dieron como una opción a su petición, que la actual maestra que esta a cargo del grupo de sexto año, atienda también al grupo de quinto, lo que les parece totalmente injusto.

Comentaron al finalizar, que su decisión es no permitir la entrada a nadie a la escuela primaria Francisco I. Madero, hasta que no sean atendidos por las autoridades educativas, señalando que por ser una comunidad pequeña no se les trata como debiera de ser, y por eso se tiene que llegar a este extremo, para poder ser escuchados como ciudadanos que solo buscan buena educación para sus hijos.