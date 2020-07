Cierran habitantes de San José de Nazareno la minera Hecla

SAN JOSÉ DE NAZARENO Cuencamé Dgo. (OEM).-La mañana de este primero de julio los habitantes de la comunidad de San José de Nazareno decidieron cerrar la minera Hecla, esto en reclamo por lo que llamaron nulo apoyo para su comunidad desde hace aproximadamente 20 años.

Fue el presidente de la junta local de dicha comunidad Ángel Nava, quien señaló que esta mina está afectando de manera grave el medio ambiente, Pero además reiteró que dicha mina ha incumplido completamente con Los acuerdos que deben de dejarle beneficio a los habitantes de esta comunidad, los cuales reitero, están muriendo de hambre porque no tienen trabajo y la mina trae mano de obra de otros lugares dañando fuertemente a los habitantes de esta comunidad.

Comentó el presidente de la junta que esta comunidad nunca ha recibido ningún beneficio del fondo minero, siendo que la comunidad se encuentra a tan sólo 900 metros de la mina de donde se ve que extraen Aproximadamente 40 camiones con material diario, siendo completamente Injusto que su gente no tenga trabajo y que esté muriendo de hambre cuando los encargados de esta mina se están llevando la riqueza de este pueblo.

Dijo el señor Ángel Nava, que todos los habitantes de la comunidad e incluso algunos trabajadores de la misma mina, habían dialogado y llegado al acuerdo de que era necesario cerrar la mina, ya que al ser la comunidad más cercana no tienen absolutamente ningún beneficio, al contrario son perjuicios y daños graves a la naturaleza y al medio ambiente, asegurando que no iban a permitir que se hiciera ningún movimiento en la mina hasta que no sé llegar a algún acuerdo donde los habitantes de San José de Nazareno vean algún beneficio por la explotación de oro y otros metales que se están haciendo en esta mina que está en terreno de la localidad antes mencionada.