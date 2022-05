VILLA UNIÓN Poanas Dgo. (OEM).- Desde el pasado jueves 12 de mayo, padres de familia y la mayoría del personal que labora en la escuela primaria "Doctor Salvador Gámez Fernández", decidieron cerrar la institución educativa para exigir a la Secretaría de Educación el cambio inmediato de la directora Maira Jaqueline Gámez, esto debido a múltiples comportamientos e irregularidades en los recursos económicos propiedad de la escuela.

El personal docente, administrativo y de apoyo se compone de 17 personas, de las cuales 11 se manifiestan con guardias las 24 horas para evitar que la directora pueda ingresar a la institución educativa, así como la gran mayoría de los padres de familia se unieron a esta manifestación y exigencia, donde aseguran ya les han dicho que la directora va a cambiar su forma de ser, que se va a comportar mejor, pero los manifestantes no aceptan dicho acuerdo y piden que se cambie de manera inmediata a la directora, de lo contrario sus manifestaciones subirán de tono, ya que se sienten abandonados y sin atención por parte de la Secretaría de Educación.

Las quejas que manifiestan los maestros y padres de familia, van desde el posible desvío de recursos económicos, el uso indebido del cargo de la directora para favorecer a sus familiares con plazas, cuando no tienen el perfil, y se tienen compañeros esperando el turno, el trato déspota, grosero y hasta con total falta de respeto a los maestros y padres de familia, hacen que sea imposible seguir trabajando con esta directora que ya llegó al límite, de ahí que se decidió cerrar la escuela hasta que la Secretaría de Educación les de una solución a su problema.

Cierran padres de familia y maestros primaria en Villa Unión Poanas / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Finalmente los manifestantes señalaron que son aproximadamente 345 alumnos los que están sin recibir clases, y continuarán de esa manera hasta que se cumplan sus peticiones, y si no se les atiende como ha pasado hasta este día, van a tomar otras medias de reclamo e incluso viajar a la ciudad de Durango para tomar las oficinas de la Secretaría de Educación, "no es posible que no nos quieran atender, que no quieran ver lo que esta sucediendo, que aún y con las pruebas en las manos quieran proteger a alguien que está haciendo pesimamente mal las cosas, tomando la escuela como negocio personal y no como una institución educativa pública", reiteraron.