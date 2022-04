Cinco años de cubrir baches en la carretera de Guadalupe Victoria a Poanas

ANTONIO AMARO Guadalupe Victoria Dgo. (OEM). –Francisco Montelongo, originario de esta comunidad, tiene ya poco más de cinco años tapando baches en el tramo carretero de esta localidad a Cieneguilla del municipio de Poanas, trabajo que la ciudadanía le agradece con una moneda o a veces con un insulto, dice.

Francisco Montelongo, relato para este diario, que hace más de cinco años paso por el lugar y el vehículo en el que viajaban sufrió varias fallas mecánicas, entre ellas la tronada de una llanta, muelles quebradas y un rin de la llanta inservible, esto causando por los enormes baches que existen aquí, ahí decidió que desde el día siguiente llegaría a poner tierra a estos baches, de eso ya es un poco más de cinco años.

Reconoce que con la propina de la gente que pasa por aquí, que es mucha gente, logra llevarse de 150 y a veces hasta 250 pesos diarios, muchos se paran y agradecen que le ponga tierra a los baches, porque si no fuera por esto, prácticamente no sería posible pasar por los tremendos hoyancos, pero hay otros que pasan y me insultan, me ofenden, creen que andar poniendo tierra es un trabajo de persona floja, y no es así, aquí hay que soportar los fuertes rayos del sol, el frio, el aire, y a veces sin comida porque o cae nada, dijo.

Comento que antes era más grande el tramo a rellenar de tierra, pero con el paso de los años el gobierno ha ido reparando tramos y ya queda menos, pero ahorita la parte que corresponde del tramo de Francisco Zarco a Antonio Amaro, esta llego de grandes hoyancos, ahorita no se ven porque los tengo llenos de tierra, pero es la parte más afectada por la mala carretera.

Menciono entre risas y a forma de chascarrillo, que en año 2018, algunas personas se detuvieron a burlarse de su trabajo porque ya el gobernador Aispuro había prometido reconstruir toda la carretera, “eso fue en el año 2018 y aún estoy tapando baches”, dijo, si se reparó el tramo de Cieneguilla a Francisco Zarzo del municipio de Poanas, pero el tramo que corresponde a Guadalupe Victoria, esta cada día más feo, se puede transitar gracias a la tierra que le ponemos, porque de lo contrario seguiríamos viendo cómo se truenan llantas o se tienen muchos accidentes por los baches, recalco.