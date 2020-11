Ciudadanos denuncian llamadas de extorsión telefónica en Canatlán

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Vecinos de Canatlán denunciaron a esta corresponsalía llamadas para intento de extorsión telefónica, que si bien es cierto al final quedan solo en eso, no dejan de quitarle la tranquilidad a quien la recibe.

Una de las personas que fue objeto de llamadas es un maestro jubilado de nombre Vicente, con domicilio en la zona centro de ciudad Canatlán, quien mencionó recibir una llamada telefónica agresiva en la que le exigían una cantidad de dinero, bajo la amenaza de agresión, tanto a él como su familia.

Lleno de temor ante la exigencia y el tono duro de la amenaza, el maestro estuvo a punto de acudir a depositar el dinero que se le pedía, lo cual no sucedió luego de escuchar opiniones de personas que le estiman, una situación de intento de extorsión que en esta región no es nueva.

De igual manera, un vecino del fraccionamiento Los Manzanos quien pidió omitir su nombre, dijo que hace algunos días recibió una amenazante llamada, también con tono agresivo, exigiendo una cantidad de dinero para evitar ser agredido físicamente.

En ambos casos, mencionaron que no consideraban importante poner alguna denuncia ante las autoridades correspondientes, al no presentarse daño alguno, solo el psicológico ya que no deja de causar temor de que hagan realidad dicha amenaza, destacaron.