Lerdo, Durango (OEM).- “Se molestan cuando nosotros los sacamos del río, muchos nos dicen que a eso van; no, a eso no van, al río no se van a meter, el río nada más es para ver los parajes naturales. De forma textual la titular de Protección Civil lamentó que no hayan cerrado con un saldo blanco.

María Isabel Macías Sifuentes, reiteró que es inexplicable cómo los asistentes a los parajes naturales no entienden la magnitud del peligro que representa el introducirse a los caudales del Río.

“Es triste ver familias, niños solos en las orillas del río, yo les digo a los padres de familia se les hacía las recomendaciones y, desconocen cómo está la superficie, lo que es el suelo, los padres se creen confiados, en lugares confinados como son las albercas se tiene este riesgo y que no debemos de perder de vista a los niños, en el río fue un estrés entre todos los que colaboramos el estar sacando gente que no hace caso y desafortunadamente concluimos con este saldo”, añadió.

Ciudadanos hacen caso omiso de no ingresar al río: PC./ Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Todo ello derivado de un lamentable suceso en el que un joven de 21 años de edad se introdujo a las aguas del río en las inmediaciones de la comunidad de las Piedras y no volvió a salir, horas más tarde se confirmó su deceso.

Sostuvo que es un poco complicado ya que le compete a las instancias federales, CONAGUA, “sin embargo nosotros o podemos ser omisos en el cuidado y emitimos las recomendaciones, aquí la verdad es que es la conciencia de la ciudadanía es la que debemos de insistir de que no se introduzcan y que no sean parte de la estadística, que no se arriesguen no vale la pena”, confirmó.

Al cierre de la semana que concluyó se informó que se registró una importante afluencia de visitantes en los distintos sitios de recreación acuática naturales, por ejemplo en lo que fue Santa Anita, a diario fueron mil 500 personas, lo que fue viernes, sábado y domingo mil personas en Sapioris.