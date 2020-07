Claman justicia familiares de persona golpeada por policías en Poanas

ORIZABA Poanas Dgo. (OEM). –Después de la publicación que se hiciera en este matutino por parte del presidente del Frente pro-derechos humanos de este municipio, Arnulfo Ceniceros Favela, donde denuncio los supuestos abusos de la policía municipal contra un ciudadano de esta comunidad, la señora María Luis Chávez Guardado, se comunicó a este diario para exigir públicamente justicia para su hijo ante la golpiza –dijo – que le propinaron los elementos policiacos municipales.

Detallo la señora María Luis Chávez, que su hijo tiene varias costillas rotas, y a pesar de que esta golpiza fue el pasado 19 de julio del 2020, aún se encuentra encamado e incluso en ocasiones se le dificulta poder hablar por los golpes internos que le dejaron algunos de los elementos de la policía municipal, de ahí que está levantando la voz para que se haga justicia y que los elementos o la presidente municipal a cargo de Luis Valdez Valenciano, se hagan cago de los gastos que hasta el momento le están ocasionando por las heridas que aún presenta Aarón Leyva Chávez, a quien aparte de golpearlo supuestamente desmallado en el piso, le cobraron 800 pesos de multa para dejarlo salir varias horas después.

Señalo la madre de la persona afectada, que hasta su domicilio acudió el director de seguridad pública municipal, pero lejos de ir en condiciones de ver la problemática y tratar de ayudar a la persona que sus elementos golpearon de manera salvaje e innecesaria, su actitud era de hablar fuerte y grosero, diciendo al retirarse que haber si un día de “estos” se daba la vuelta para ver cómo iba el herido, pero hasta la fecha no hay quien responda ni atienda los gastos que está ocasionando la golpiza que le dieron a su hijo los elementos de seguridad pública municipal, agregando que acudirán a la fiscalía del Estado, y de ser necesario hasta buscar al gobernador Aispuro Torres, para pedirle su intervención para que se haga justicia ante este tipo de acciones reprobables que se vienen presentado con los elementos de la policía municipal de Poanas.

Finalizo la entrevista exigiendo la señora María Luis Chávez Guardado, que el presiente municipal Luis Valdez, haga algo al respecto, ya que los elementos de la policía municipal son su responsabilidad, y no se debe de permitir que hagan uso de la fuerza pública de esa manera, ya que no se está cumpliendo con el compromiso que hiciera el ahora alcalde, de velar por la seguridad y tranquilidad de las familias de Poanas, ahora se vive con miedo a los policías y eso no puede ser posible, reitero.