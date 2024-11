Clausuran anexos clandestinos en Lerdo; planean nuevo reglamento municipal

Lerdo, Durango (OEM).- De acuerdo al alcalde de Lerdo, Durango, Homero Martínez Cabrera, en este municipio no se tiene ningún permiso para que se instalen Anexos para atender la salud de personas que sufren la dependencia de alguna adicción. Por lo que se creará un reglamento para mantener el orden y regular esta situación de la cual ya se presentaron algunos incidentes que le acarrearon problemas al Municipio.

Te puede interesar: Acude Homero Martínez al 48 aniversario de la colonia César Meraz

“Nosotros como administración no hemos dado un solo permiso para que se instale un anexo como tal, esto, derivado que los cuatro o cinco que hemos detectado como clandestinos no cumplen las normas, ni siquiera con la infraestructura física para que los muchachos puedan recibir una atención de calidad”, detalló el edil.

No hemos dado un solo permiso para que se instale un anexo: Homero Martínez Cabrera / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

En contexto, luego de que fuera cuestionado sobre la posible llegada de un Centro de Integración, el edil dio a conocer que se va a crear un Reglamento en el marco de la ley para la instalación de este tipo de servicios el Municipio.

“Vamos a hacer un reglamento con todas las de la ley para poder reglar el tema de los anexos, los cinco o seis anexos que hemos clausurado han sido por temas insalubres, de hacinamiento, temas que o tienen personal capacitado y, sobre todo que hay hasta presuntos maltratos al interior de los propios anexos”, añadió.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp

Municipios Lerdo, listo para ser referente nacional en tecnificación del riego





Afirmó que no hay un solo permiso que se haya expedido y la ideas de que en los ocho meses que me quedan o hay necesidad de traerle problemas a Lerdo.

“Mientras no tengamos la solicitud en forma a través de las Direcciones y comisiones no existe, creo que pudiesen ellos intentar o construir la infraestructura pero mientras no les demos el permiso no hay nada hasta ahorita”, apuntó.