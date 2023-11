SANTIAGO PAPASQUIARO, Dgo. (OEM).- La delegación estudiantil del Colegio de Bachilleres # 10 plantel Santiago Papasquiaro logró el pase a la etapa nacional del Concurso de Ciencia y Tecnología organizado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango.

Así lo dio a conocer la Maestra Nancy Ortiz Flores, directora del citado plantel educativo, mostrando su alegría por este logro institucional, que le permitirá a la institución santiaguera de nivel medio superior estar presente en la etapa Nacional en el estado de Aguascalientes.

Cobaed #10 de Santiago Papasquiaro en etapa nacional en Ciencias e Ingenierías./ Foto: Cortesía Cobaed #10

Vamos representando a Durango y al subsistema Cobaed en educación media superior el mes de enero próximo, dijo.

El Museo Interactivo de Durango Bebeleche fue la sede de la edición 2023 de la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías en Durango que tiene como objetivo impulsar la investigación científica y tecnológica entre los jóvenes en los diferentes sistemas educativos, así como fomentar las vocaciones científicas en el Estado de Durango.

Tomaron parte 90 estudiantes provenientes de diferentes instituciones educativas , como el Instituto Tecnológico de Durango, Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro, Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, Universidad La Salle Laguna, Universidad Politécnica de Durango, Universidad Tecnológica de Durango, COBAED No. 02, COBAED No. 10, y COBAED No. 24, presentando 24 Proyectos muy interesantes.

Detalló la directora que el Cobaed 10 Plantel Santiago Papasquiaro se posicionó en el lugar número tres, obteniendo el pase al nacional en el estado de Aguascalientes.

El proyecto elaborado por los estudiantes santiagueros busca el concientizar a la población de la importancia de tratar las aguas negras del municipio ya que al no contar con una planta tratadora de agua toda el agua termina en los ríos generando contaminación.

El objetivo del proyecto es tratar el agua negra a nivel escala de laboratorio y utilizarla como riego mediante varios procesos fisicoquímicos, destacó la informante.