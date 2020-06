Colegio de abogados pide la reapertura comercial

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- El Colegio de Profesionistas Fuerza México, A.C. realizó una manifestación pacífica frente al Palacio de Justicia en Gómez Palacio para pedir a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, la necesidad imperante de que se creen acciones concretas para disminuir o atenuar el impacto económico y social a raíz de la contingencia sanitaria por el Covid-19.

Así mismo, solicitaron a los tres órdenes de gobierno la reapertura comercial y de servicios, puesto que la ciudadanía tiene detenidos asuntos que son urgentes como el trámite de pensiones alimenticias, entre otros, además de que está situación ha afectado directamente en el bolsillo de los abogados, pues de La Laguna de Durango son alrededor de unos 50 litigantes los que están inconformes y siendo afectados directamente por esta situación,

Por su parte la presidente del Colegio de Profesionistas Fuerza México, A.C., licenciada Consuelo Martínez Martínez, mencionó que los abogados agradecen la preocupación de las autoridades estatales de Durango al implementar medidas para evitar el aumento de los números de contagio por el Covid-19, sin embargo, a dichas autoridades -consideró- les falta empatía para con la ciudadanía duranguense.

Dijo que no por tener una preparación universitaria o alguna especialidad no se han visto afectados por el cierre de actividades no esenciales, ya que muchos de estos espacios comprendieron los juzgados del fuero común y los federales, así como el cierre de empresas de diferentes giros.

“Para ellos -el gobierno- es fácil extender la prórroga de suspensión de actividades no esenciales y ordenar que la gente no salga más que para lo necesario, olvidándose que no todos estamos en el mismo barco, ya que mientras para aquellos que cuentan con un sueldo semanal o quincenal esta recesión les cae como anillo al dedo, porque es como si estuvieran de vacaciones, desgraciadamente para el 80% de los duranguenses que somos profesionistas independientes, comerciantes, pequeños emprendedores, etcétera, esta suspensión nos ha golpeado duramente, puesto que la mayoría vivimos el día y con esta recesión se nos priva de la posibilidad de llevar el sustento digno a nuestras casas”, dijo la presidente de Fuerza México.

“Solicitamos al Gobernador de Durango que se autorice la reapertura de comercios, restaurantes y demás negocios que no son de primera necesidad, con las medidas sanitarias necesarias, con el fin de que se empiece a reactivar la economía, puesto que los laguneros requieren fuentes de trabajo.





