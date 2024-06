Colegios de la Laguna sufren ante la pérdida de matrícula

Gómez Palacio, Durango (OEM).- La realidad de la situación económica que enfrentan los diversos sectores de la sociedad también impacta negativamente a las instituciones particulares de educación en la Región Lagunera, situación que se ve reflejada en la captación de estudiantes.

Te recomendamos: Busca Instituto Tecnológico de Lerdo aumentar matrícula

Pese a que es periodo en que las escuelas ya están realizando el proceso de inscripciones, los colegios e instituciones de educación Básica, Media y Superior “están batallando con la captación de matrícula”.

José Darío de la Garza, coordinador de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANIEP) en la Región Lagunera dio a conocer que actualmente ya hay escuelas en proceso de inscripciones, “se está batallando con las inscripciones, lamentablemente la economía está pegando bastante fuerte a las familias, más porque mucha de ellas cuentan ya con más de dos hijos y estudiar en una institución privada ya es algo complicado” expuso.

Dijo que como ANIEP una parte de las estrategias ha sido otorgar o incrementar el porcentaje de becas, “la Secretaría de Educación nos exige el 5 por ciento, jamás hemos dado el 5%, siempre damos el 15 o 20 por ciento del total de nuestro alumnado becas para poder ayudar y contribuir a la economía para que nuestros patrimonios, nuestras empresas sigan”, añadió.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Expresó que eso no solamente se suscita a nivel Básico o Medio, sino que hay un panorama complicado para las escuelas de nivel Técnico incluso, “hablando del nivel Medio Superior tanto para escuelas de ese nivel como para Superior, pero también para el caso de los Bachilleratos la estamos sufriendo bastante, no sé qué está pasando con aquellos alumnos que no están ingresando a las instituciones porque también el sector público no ha ido incrementando porque ellos están limitados también”, expuso.





Local Aulas digitales eliminarán rezago educativo en zonas indígenas

Expresó con preocupación que hay una gran cantidad de estudiantes que están dejando pasar su etapa de preparación académica, “están incursionando a campo laboral a muy temprana edad sin conocimientos, sin preparación y eso a la larga trae consecuencias sobre todo para el país”, estimó.

Sin mencionar nombres de instituciones privadas que ya no podrán abrir sus puertas acertó que sí, las hay, “si las podrá haber, contadas pero si pudiésemos hablar de algunas diez instituciones al menos en lo que es la Región Lagunera ya que su matrícula rondaba en alrededor de unos 40 o 50 estudiantes ahora se la vieron bastante complicada”, añadió.