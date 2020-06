Comerciantes de Gómez Palacio desesperados

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- “Ya no aguantamos más, tenemos hambre, no tenemos para comer, sólo queremos trabajar, porque ya hay quienes están quebrando, no podemos estar así ni un día más, nosotros podemos trabajar con las medidas de sanidad”, afirmaron desesperados los comerciantes independientes de este municipio.

“Tenemos hambre, entiéndanlo, necesitamos que se pongan en estos zapatos, ya estamos desesperados, necesitamos abrir nuestros negocios porque ya no aguantamos, además la gente se va a comprar a Torreón, queremos abrir para tener dinero y comprar comida”, afirmó con gritos de desesperación la comerciante Reyna Angelica Muñoz Mazuca.

Ante la desesperación por no trabajar por más de 3 meses y al iniciar la Nueva Normalidad el pasado 1 de junio y reiniciar labores, luego de una semana al incrementarse considerablemente los casos de contagios de Covid-19, las autoridades nuevamente dispusieron del cierre de negocios no esenciales a partir del 8 y hasta el 22 de junio.

Sin embargo, la desesperación por no tener ingresos económicos y ante el aumento de sus deudas, señalaron que algunos negocios están prácticamente quebrados y muchos otros en una situación muy complicada, es por ello que decidieron salir alrededor de 250 trabajadores y dueños de al menos unos 250 comercios independientes del centro de la ciudad.

Iniciaron un recorrido desde las 10:15 de la mañana partiendo de la avenida Victoria y calle Urrea hasta el Palacio Municipal portando pancartas en el que se leían, “Necesitamos abrir y trabajar por nuestras familias”, “El comercio ya no aguanta otro cierre más”, “No queremos apoyos, queremos trabajar”, entre otros.

Llegaron al Palacio Municipal donde exigieron tener un diálogo con la alcaldesa Marina Vitela Rodríguez, aunque salió a recibirlos la titular de Atención Ciudadana, pero comenzaron a gritar, “Queremos a Marina”, “Qué salga la presidenta”, de ahí que la Presidenta Municipal recibió a 8 locatarios en su despacho para dialogar.

Por su parte y al ser entrevistados, la señora Reina Angélica Muñoz Mazuca y Santos Salomón, con desesperación pedían que les dejen abrir, “El virus no se va a ir, de ahí que cada quien se debe cuidar, porque el día en que salgamos ahí va a estar, no hay vacunas, pero necesitamos trabajar y que cada uno de nosotros nos hagamos responsables de cuidarnos”.

Pero al unisonó gritaban con desesperación, “Queremos la apertura de nuestros negocios, que nos den un horario para trabajar, porque ya hay comerciantes que nos estamos yendo a la quiebra, tenemos que pagar proveedores y empleados”.

Cabe mencionar que a las 11:15 de la mañana una comitiva de 8 comerciantes ingresaron al Palacio Municipal donde la alcaldesa Marina Vitela los esperaba para dialogar y buscar soluciones a esta situación.