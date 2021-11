Comerciantes de Gómez Palacio exigen se les tome en serio: Abdo Prieto

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Sumamente molesto el Presidente de la Unión de Comerciantes de Gómez Palacio, Alberto Abdo Prieto acudió al Palacio Municipal para quejarse de lo que considera una burla y falta de respeto lo que le hizo el titular de Plazas y Mercados Julio de la Cruz Lerma quien lo citó en su oficina, pero no llegó.

Dijo, “Lo que hizo el funcionario municipal es una falta de respeto al comercio organizado de Gómez Palacio, ya que desde la semana pasada habíamos concretado la cita en su oficina este lunes a las 11:00 horas, pero llegamos y nos recibe un colaborador, porque Julio Cesar de la Cruz no se encontraba”.

Agregó, “Una persona salió para atendernos y nos dijo que estaba para escucharnos, pero nosotros no venimos para que nos escuchen, sino para exponer la problemática y que nos den una solución, por tal motivo nos trasladamos al Palacio Municipal para que alguna autoridad nos atienda”.

“Sólo queremos solución, pues estamos aquí representantes de centros comerciales y negocios, tales como Del Sol, Coppel, tiendas de ropa, zapaterías, ferreterías, entre otros, que suman entre 300 a 350 comercios establecidos, pues hay ambulantes que tienen mercancía afuera de los negocios y es la misma y eso no se vale, porque es competencia desleal”, dijo.

Se le cuestionó sobre el motivo de la visita al titular de plazas y mercados y respondió, “Sólo vinimos a exigir el estado de derecho, exigir que se cumpla con el reglamento para el ambulantaje y que no se estén dando permisos a vendedores ambulantes de giros de negocios establecidos”.

Agregó que desde la semana pasada a este día, han detectado al menos 20 vendedores ambulantes que se colocan afuera de negocios establecidos haciendo una competencia desleal, pero de estos 20, lo más grave y delicado es que uno de ellos tiene 3 sucursales, es decir, que tienen hasta empleados y casualmente en los mejores cruceros.

Señaló que hay inversionistas que le apostaron a Gómez Palacio y quienes crearon plazas comerciales, pero los locales están solos, “Todos tenemos derecho a trabajar, pero siempre y cuando no se afecte a nadie, quiero decir que no estoy en contra del vendedor ambulante el de siempre, de todo el año, el elotero, aguas frescas, frutas y a ellos que bueno que les den la oportunidad, siempre y cuando no estén afectando los intereses del comercio organizado que es el que está generando empleos”.

Pero Alberto Abdo arremetió contra Julio de la Cruz titular de plazas y mercados, debido a que envió a otra persona a decirnos, “Qué les parece si les damos otra cita para el miércoles por la mañana”, lamentablemente lo tomamos como una burla, pues nosotros tenemos que estar trabajando de “gallo a grillo” para obtener recursos y poder cubrir la nómina y ahora con los compromisos que se vienen de los aguinaldos para los empleados y se batalla por la pandemia”.

Cabe mencionar que el coordinador de gabinete, Francisco Sida Rodríguez salió para atenderlos, sin embargo, dijo que sólo una comitiva para que pudieran abordar el tema en la sala de cabildo.