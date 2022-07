Comerciantes molestos por trabajos en calles de Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –Comerciantes del centro de la ciudad, principalmente del mercado, han mostrado su molestia al ver que se realizan trabajos de tirado de sello en las calles cuando inician las lluvias, haciendo un trabajo pésimo, de muy mala calidad, aseguraron los comerciantes.

Te puede interesar: Alejandro Murat pide Declaratoria de Emergencia para 90 municipios de Oaxaca

Desde el presidente de los locatarios, hasta la totalidad de los comerciantes tanto del centro como de calles aledañas, señalan que no entienden porque si tienen mínimo seis meses para realizar los trabajos que les faltan a las calles, porque encojen exactamente cuándo inician las lluvias, cuando los trabajos que hacen quedan de pésima calidad, y lo muestran al ver que el tirado de riego de sello esta lunareado, un pedacito sí y otro no, esto sin contar que cierran las calles, recalcaron.

Apuntaron que cuando iniciaron los trabajos, hace unos días, hicieron un acuerdo con la empresa constructora, buscando que se le afectara lo mas mínimo a los comerciantes, pero dicha empresa no cumplió, cerro calles, y varias veces cerro completamente y no hizo ningún trabajo, en otras hizo el trabajo sin detener el tráfico, en otros lugares hay unas fugas de agua grandes, y aun así andan haciendo su trabajo que no es más que un vil mugrero, aseguraron.

Pidieron que las autoridades municipales, alerten y exijan a la secretaria de obras públicas del estado, que detenga, o que exija se haga un trabajo de buena calidad, porque lo que hasta el momento se está haciendo, cualquier persona, aunque no conozca de obras, se da cuenta que no es lo correcto, y las calles de Guadalupe Victoria no se merecen ese trato ni esas obras de pésima calidad.

Municipios Termina obra de pavimentación en Vicente Guerrero

Comentaron que hace días los mismos comerciantes impidieron que la maquinaria continuara con los trabajos, porque son de pésima calidad, y están incumpliendo el acuerdo que se había hecho, y esperan que las autoridades municipales hagan algo pronto para evitar esta acción que no es nada buena para las calles de esta ciudad.