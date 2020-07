Comercio de Rodeo afectado por las fallas en el suministro eléctrico: Canaco

RODEO, Dgo. (OEM).- El sector comercial ha sido muy afectado siempre por los problemas relacionados al suministro de energía eléctrica, sin embargo durante días pasados y a la fecha se han incrementado los daños a los comerciantes, algunos en mayor o menor medida, dijo Verónica Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio delegación Rodeo

“En nuestro organismo tenemos socios de todos los rubros comerciales, desde textiles hasta carnicerías y comercios gastronómicos, estos dos últimos muy afectados simplemente por la naturaleza de su fuente de ingresos”, dijo.

Hemos sufrido varias horas sin energía eléctrica y con ello de servicio de internet y celular, horas en las que los propietarios de estos negocios tienen que preocuparse y sobre todo ocuparse a solucionar los problema y evitar pérdidas económicas muy considerables en el negocio, aseveró.

Sin embargo no sólo son perdidas económicas, las fallas de energía eléctrica conllevan otras afectaciones como la escasez de gasolina que impide la movilidad ordinaria y extraordinaria (urgencias), fallas en electrodomésticos que generan gastos imprevistos para su compostura, además con estas fallas se entorpecen los servicios de salud, generando graves problemas en este sector, explicó. L a economía en cierta forma se detiene, el sector bancario no provee de manera común su servicio, no hay cajero, no hay depósitos.

La economía en cierta forma se detiene, hay muchos problemas derivados de esto... El sector comercial francamente sufre mucho por estas fallas y no solo nuestro organismo sino toda la sociedad en general, reiteró.

Sabemos que está situación sobrepasa las posibilidades de nuestras autoridades municipales de impedir que suceda sin embargo reconozco el apoyo y gestión de nuestra alcaldesa por buscar soluciones y presionar en este caso a la instancia federal CFE de la necesidad tan grande de que gobierno federal nos voltee a ver y lleven a cabo las acciones pertinentes para solucionar el problema

Cómo comerciantes, como sociedad ya estamos desesperados de día a día lidiar con esto; nuestros productos se están echando a perder; nuestros equipos de cómputo, televisión, aires, etc se están descomponiendo; estamos batallando para realizar un pedido a un proveedor; etc. Así que aprovecho el medio para pedir a las instancias correspondientes que solucionen el problema, bastante complicada se encuentra la situación económica en nuestro municipio en estos momentos y esto afecta aún más, terminó diciendo la entrevistada.