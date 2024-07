Compañías subcontratadas de Villa Juárez, en incertidumbre por falta de pago

Lerdo, Durango (OEM).- “Ya van como cinco semanas y no nos dicen cuándo nos van a pagar”, narraron algunos trabajadores pertenecientes a las empresas, Exed, Barosa, Rovasa, Denken electrotecnia, Gumex, GSA, Sonsu entre otras las que forman parte de las compañías que trabajan en la construcción del Ciclo Combinado de Villa Juárez.

Te puede interesar: Celebran al Divino Niño en Gómez Palacio; fieles agradecen milagros

Empelados que laboran para las compañías antes citadas señalaron a través de una entrevista con esta casa editorial que el acuerdo era que este viernes en punto de las 13:00 horas entablarían un diálogo entre la empresa china HBP y la dirigencia de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) quienes tienen presencia sindical en las compañías subcontratadas.

Compañías subcontratadas en Villa Juárez, en incertidumbre por falta de pago / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

En contexto, durante este viernes se socializó a través de redes sociales un presunto conflicto laboral entre la compañía china y las empresas que subcontrató en la Región Lagunera para diversos servicios de ingeniería requeridos en dicha construcción perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad, la cual se ubica en Villa Juárez Durango. Cabe señalar que incluso se encuentran compañías de diferentes estados de la República Mexicana quienes continúan laborando en dicho proyecto.

Compañías subcontratadas en Villa Juárez, en incertidumbre por falta de pago / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Al respecto, trabajadores de algunas de las empresas afectadas por la falta de pago, informaron que hay a quienes les adeudan entre seis, ocho, nueve, 20 y hasta 40 millones de pesos, “En entre esas empresas están las de nosotros, ya van como cinco semanas en las y no nos dicen cuándo nos van a pagar, de cierta manera le sindicato va a entrar en algún momento, según lo que yo tengo entendido el día de ayer ellos pararon las labores porque les deben una cantidad importante, en teoría hoy a la una de la tarde debieron haber llegado a un acuerdo”, expusieron.

Compañías subcontratadas en Villa Juárez, en incertidumbre por falta de pago / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Explicó que existen algunas empresas a las que solamente les pagaron un anticipo pero que están con la zozobra de si les pagarán o no, “ellos comentan que la culpa de CFE porque no han pagado, pero CFE comenta que ellos ya dieron un pago; prácticamente no sabemos que va a pasar”, señaló.

Compartieron que el pasado miércoles se reunieron entre varios contratistas para exigir el pago, pero luego ejecutivos de la compañía china los separó para reunirse con ellos en lo individual y así llegar a diferentes acuerdos pero es fecha que no les han definido nada sobre el adeudo que asciende ya a millones de pesos.

Compañías subcontratadas en Villa Juárez, en incertidumbre por falta de pago / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

“El papel del sindico esta vez presionó más que por todos los contratistas fue por ellos mismos, por le adeudo que presentaban con él, es CATEM, te obligan de cierta manera a trabajar jornadas más largas con la finalidad de cumplir con el objetivo de terminar la obra en tiempo, pero sin pago no e3s posible; se trata del Central Ciclo Combinado de Lerdo a cargo de HBP, es una obra federal”, destacaron los presuntos afectados.