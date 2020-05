Complicado cumplir tareas escolares sin computadora o celular

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-A pesar de las carencias económicas y de herramientas tecnológicas, estas no son cuestiones para que una madre de familia luche diariamente para que sus hijas sigan preparándose académicamente, ya que está convencida de que sólo estudiando podrán tener una mejor calidad de vida.

La señora Erika Lucia Olvera Hernández de 33 años de edad, madre de 5 hijos de los cuales lamentablemente perdió uno, pero de sus 4 hijos, tres son niñas y un bebé de 8 años a quien tiene que mantener, aunque no cuenta con trabajo, sin embargo viven en casa de su mamá en la privada del Mar numero 120 del fraccionamiento santa Rosa quien le brinda su apoyo, así como un hermano y una hermana quienes la han ayudado.

Aun y con la adversidad del día y sin dejar de sonreír, comentó en entrevista sobre las dificultades que enfrenta para mantener a sus hijos y sobre todo para que sigan estudiando sin contar con equipo de computo y obvio, sin internet, pues hoy con la pandemia por el Covid-19 que obligó al sistema educativo a cerrar las escuelas y a innovar las clases a través de las tecnologías, esto ha sido un gran problema para que sus 2 hijas que están en primaria y una mas en kinder, batallen mucho, pues no cuentan con al menos un equipo de cómputo para seguir las clases.

Explicó que tiene un bebé de 8 meses de nombre Carlos, una niña de 4 de nombre Daniela Nahomi que está en kinder y Jaqueline y Mia Cecilia de 7 y 10 años que están en la primaria General Francisco Villa ubicada en ampliación Sacramento turno matutino en esta ciudad y son a las que les encargan a veces mucho trabajo.

Dijo no tener computadora ni tampoco teléfono celular, por lo que explicó que es a través del celular de su hermano por donde le mandan las clases y tareas de sus dos hijas de primaria, pero es hasta cuando su hermano llega de trabajar y es el momento en que comienza a transcribir las tareas para que sus hijas las comiencen ha hacer, “Afortunadamente apenas ayer me prestaron una computadora para que mis hijas hagan sis tareas, aunque no ciento con internet, pero al menos ya tenemos una computadora, sin embargo tengo la incertidumbre porque en cualquier momento me la piden y pues hay que regresarla y ni modo”, dijo con resignación.

Y para entregar las tareas?, respondió, “Pues se la pasamos a mi hermano y es quien la envía por su celular a la maestra, nos han prestado una memoria y se la lleva para enviársela a la maestra”.

Se le cuestionó si ha solicitado apoyos en instancias gubernamentales y respondió que si, pero no le han hecho caso a la vez que agrego, “Yo no les pido dinero, sólo quiero una computadora para que mis hijas hagan sus tareas y sigan preparándose y puedan aspirar a tener una mejor vida, por eso me estoy esforzando y ayudándoles en todo lo que me sea posible, pero se que sin computadora ni celular se nos complica mucho mas, pero aun así hay que seguir echándole ganas, ya que mis dos hijas que están en primaria les gusta estudiar y hacer tareas y eso me motiva a seguir ayudándolas en todo lo que puedo.

Finalmente la señora Erika Olvera hizo el llamado a las autoridades de los 3 niveles para que si tienen algún programa de entrega de computadora y pueden apoyarla con una para sus hijas, seria de mucha ayuda, debido a que su única intención es que sus hijas sigan estudiando para tener un mejor futuro.