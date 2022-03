Compradores mala paga, un cáncer para fruticultores en Canatlán

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Productores de manzana de Canatlán están siendo defraudados por compradores de la región que no solo se niegan a pagar la fruta, sino que después buscan esconderse para no liquidarla, denunció el fruticultor Ramón Delgado Campos.

En toda la historia de la comercialización de la manzana ha habido casos de abusos de compradores (coyotes), que se van con las manzanas de nuestros productores manzaneros y en muchos casos no los volvemos a ver, denunció.

Señaló que el año pasado no fue la excepción, pues un vivales, que para variar es vecino u originario del poblado San José de Gracia, Canatlán, "defraudó a más de una docena (que yo sepa) de productores de manzana, y el consenso de varios de ellos con sumas de más de 200 mil pesos en algunos casos".

Asimismo dijo que a él le tocó ser parte de ese fraude, "habiéndome engatusado de igual manera sin mi consentimiento. De esta persona, cuya trayectoria es bien conocida en todo Canatlán, es un 'pillo de siete suelas', cuyo deporte favorito es lucrar con el dinero de los demás, experto en bajar apoyos gubernamentales valiéndose de relaciones políticas con mandos de los tres niveles de gobierno; defraudador de entidades financieras locales y foráneas, y buscado en el estado de Chihuahua por defraudar con miles de árboles de un viverista de Ciudad Guerrero, y un sinfín más de monadas de este individuo cuya característica principal es el cinismo con el que se conduce y lo peor es que su familia directa ya actúa igual que él, a decir de una persona que fue a buscarlo a una bodega que tienen rentada en el mercado de abastos Francisco Villa de la ciudad de Durango, encontrando al familiar arrogante, burlón y cínico”.

Puntualizó que es una lástima que en pleno siglo XXI continúen las mismas condiciones que a principios de los años 60. "Como dice el refrán, el valiente vive, hasta que el cobarde quiere. Por si fuera poco, nadie sabe de su paradero, no contesta los teléfonos, convirtiéndose en un prófugo de su responsabilidad", aseveró.

Resaltó que se dicen demasiadas cosas de esta persona, "solo espero que se haga justicia para que pague a todos y cada uno de los que le confiaron su manzana, que no es mi caso, a mí me la robó, Yo no se la di a consignación ni a crédito, él se la llevo aprovechándose de mi ausencia de Canatlán y engañando como es conocido su proceder".

Finalmente señaló que entablarán una demanda judicial por la vía correspondiente y esperarán a que se le localice. "Por lo pronto habrá que buscar la opción de organizarnos como productores de manzana y poder sentar las bases para que esto no vuelva a pasar en Canatlán, terminó diciendo el reconocido productor de pomácea", puntualizó.