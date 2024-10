Comunidad LGBTIQ+ confía en nueva legislatura para avanzar en derechos

Gómez Palacio, Durango (OEM).- La Comunidad LGBT-IQ+ mantienen confianza en la actual legislatura del Estado de Durango retome varios pendientes como la adopción homoparental, La Ley de Identidad de género y el Parlamento Juvenil LGBT-IQ+; los cuales brindarán certeza a este sector de la población.

Oscar Martínez Aldaco, vocero de la Comunidad LGBT-IQ+ en la Región Lagunera de Durango, dio a conocer que en especial dl diputado local, Martín Vivanco, ha tenido una estrecha relación y constante comunicación con ellos brindando toda la disponibilidad y apertura para sacar a adelante una agenda legislativa inclusiva.

Comunidad LGBT-IQ+ espera “desatorar” varios temas pendientes con el Congreso Local / Foto: Ana Guzmán | El Sol de La Laguna

“Esta nueva legislatura se ha visto muy abierta al tratar temas de la comunidad LGBT, de diversas bancadas se nos han acercado a preguntarnos qué necesidades legislativas hay para poder presentar reformas o proyectos de ley en el Congreso del Estado”, detalló.

Explicó que uno de los diputados como Martín Vivanco, ha sido uno de los legisladores más activos para ver qué necesidades hay como el llevar a cabo el Primer Parlamento Juvenil LGBT-IQ+ que no se ha podido realizar.

“Igual con la diputada de Morena, Flora Leal Méndez, también nos ha estado preguntando sobre qué necesidades hay igual con ella trataremos La Ley de Identidad de género que igual es muy necesario y, lo bueno es que se ha mostrado interés a estos temas”, sostuvo.





Recalcó que si bien no hubo rechazo a estos grupos minoritarios no se concretaron diversos temas de interés para este colectivo, “fuera del matrimonio igualitario que fue por decreto del señor Gobernador si no hubiera sido por eso ese tema no hubiera pasado, entonces si se mostraron abiertos a querernos escuchar pero ya pasarlo a una ejecución legislativa no llegó a más”, señaló.