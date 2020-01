Comunidades rurales sin servicio médico

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).- Al afirmar que se está trabajando de la mano de la Secretaría de Salud en La Laguna de Durango, el director de Salud Municipal, Dr. Cecilio Medina Elizondo dijo que al desaparecer el Seguro Popular para dar entrada al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), algunas comunidades rurales se han quedado sin servicio médico, por lo que esta dirección, por indicaciones del alcalde Homero Martínez Cabrera, presta el servicio.

Medina Elizondo dijo que el INSABI podría resultar beneficioso para la sociedad al desarrollarse como lo ha planteado el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, pero que por el momento, existe mucha incertidumbre y desconocimiento de las formas en que se prestará el servicio de “manera gratuita” como lo dijera el presidente de México.

Sin embargo, el director de Salud Municipal hizo énfasis en la preocupación de la primera autoridad en el municipio de Lerdo “estamos teniendo reuniones preocupados por la salud, porque hay muchos afectados, no podemos desconocer que no se está dando la atención médica en varios comunidades rurales, al desaparecer el Seguro Popular, por ejemplo Nazareno, Villa Juárez, Graceros, ahorita no hay servicio médico, porque eran médicos que estaban contratados dando ese servicio médico, ahorita no existe, pero nosotros como municipio estamos cubriendo esa necesidad”.

Aseguró que en las comunidades donde solicitan el servicio, se envía médico, enfermera, ambulancia y psicólogo, reafirmando que el presidente municipal está muy preocupado por esta situación al igual que la secretaría de salud, “entonces estamos trabajando conjuntamente para otorgar y cubrir las necesidades básicas de salud en todas las comunidades rurales”.

Sobre el INSABI, Medina Elizondo consideró que podría ser muy buena opción “pero en este momento hay mucha incertidumbre ya que se dijo que empezaría a funcionar a principios de abril, pero la gente en este momento está acudiendo a las instituciones médicas, exigiendo que se les preste la atención médica”.

Al concluir, dijo tener conocimiento que todos aquellos que tienen su póliza vigente están siendo atendidos en el primer contacto, que es la consulta médica, pero para atenciones médicas de segundo y tercer nivel, carecen del servicio, “el Seguro Popular desapareció y se llevaron toda la información, las maquinarias, todo el equipo, todos los gestores fueron despedidos, en conclusión, ni Coahuila ni Durango han firmado, son 8 estados que no han firmado el acuerdo a nivel federal, ha de ser la misma razón por la que no están oficialmente dadas las formas en cómo se va a atender este nuevo servicio médico a nivel federal, tiene que haber un presupuesto, los requisitos, el equipo y las personas”.