Con desfile celebran el no aumento de casos de Covid-19

IGNACIO ALLENDE Gpe. Victoria Dgo. (OEM). –La tarde de este pasado lunes 18 de mayo, autoridades locales como el presidente de la junta, el comisariado ejidal y la directora del centro de salud en Guadalupe Victoria, encabezaron un desfile por las principales calles de la comunidad, señalando que fue en festejo de que paso el tiempo determinado sin que apareciera un nuevo caso de Covid-19 en la población.

Dicho festejo reunió a un número muy importante de ciudadanos que hicieron el desfile por las calles encabezado por jóvenes en motocicletas, seguido de decenas de familias en sus vehículos, teniendo de la misma manera a centenares de personas en las calles viendo como pasaba la caravana del festejo, ya que desde el pasado 30 de abril no se ha tenido ningún caso confirmado.

Fue el domingo 17 de mayo cuando el secretario de salud en el Estado mencionó que esta comunidad tenía el caso nuevo número 20, pero la misma directora del centro de salud minutos más tarde en redes sociales dijo que tal caso no pertenecía a la localidad, si era originario de ese pueblo pero no vivía ahí, por tal motivo no había un caso nuevo, contabilizando las autoridades locales de Ignacio Allende solo 19 positivos, de ahí que este 18 de mayo realizaron un festejo con un desfile por las principales calles de la comunidad.

Este desfile de manera inmediata causo mucha controversia, quienes participaron señalaron que era de alegría de haber trabajado unidos en el aislamiento social sin que en los 18 días se hubiera presentado un caso nuevo, pero también se manifestaron otros ciudadanos molestos, llamado a esta actividad como una total irresponsabilidad.

Si bien es cierto no se ha detectado un caso nuevo, eso no quiere decir que ya haya pasado la pandemia, aún estamos en alto riesgo de contagios, dijeron, señalando también familiares de personas que aún están hospitalizadas, que este festejo era como una burla para quienes aún están sufriendo de la enfermedad en la misma comunidad, no todos tienen que festejar y eso no se vale, recalcaron, demandando que hubiera empática en la comunidad con todos, enfermos y no, ya que Allende no son los que están sanos, también los que aún sufren y tienen en riesgo su vida en un hospital luchado contra el Coronavirus.