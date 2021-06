Con pintura en sus manos mujeres marchan para exigir justicia en Gómez Palacio

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Nuevamente un minúsculo grupo de mujeres vestidas de negro y algunas encapuchadas realizaron una marcha de protesta por la violencia hacia el género femenino, arribaron a la plaza principal, específicamente en kiosco frente al Palacio de Justicia donde colocaron carteles de protesta y plasmaron sus manos con pintura alrededor de esta estructura icónica.

Fue alrededor de las 10:00 de la mañana en que las manifestantes marcharon desde el bulevar Miguel Alemán por la avenida Victoria hasta llegar a la Independencia y dar vuelta hacia la plaza principal donde se apostaron para expresarse a través de pancartas y plasmar sus manos con pintura en el kiosco.

El principal objetivo es exigir justicia por los feminicidios recientes, el freno a los robos, así como garantizar la seguridad para el sector femenino, fueron entre 20 a 30 jóvenes mujeres quienes realizaron esta manifestación la cual anunciaron, pero pidieron que no se presentaran personas del sexo masculino de los medios de comunicación.

La convocatoria la realizó la asociación “Mujeres Cuidando Mujeres”, además se unió el colectivo feminista “Brujas del Desierto”, entre otras quienes muestran su preocupación y malestar por lo que consideran una ola de violencia hacia las mujeres, que se podían leer en las pancartas y carteles instalados en el kiosco del paseo público.

Leyendas como; “Somos el grito de las que ya no tienen voz”, “Ni una menos”, “mujer si no luchas, no te escuchan”, “yo quería envejecer con mi mamá y su ex me la quitó”, “la revolución será feminista”, “somos las voces de las que ya no están”, además aprovecharon para comercializar productos, ya que estaba un cartelón con lo siguiente, “Pañuelos $50, Autogestión, Feminista”.

Cabe mencionar que durante la caminata no se presentaron acciones de violencia o desorden, sino al contrario, el grupo de mujeres se concentró en su manifestación para dar a conocer su inconformidad contra la situación que enfrentan las mujeres actualmente, esto en relación a la violencia en contra de este sector de la población.

Las movilizaciones también fueron motivadas por el caso de Brenda “N”, la joven de 19 años quien hirió a su ex novio con un arma blanca al parecer para defenderse de una probable situación de violencia, además se conoció que las manifestaciones seguirán durante este mes.