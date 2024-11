Con saldo blanco se desarrolla el Buen Fin en Gómez Palacio

Gómez Palacio, Dgo (OEM).- “Nosotros reconocemos que solo unidos, solo de la mano y en comunicación y, en coordinación los resultados se hacen evidentes”, de manera textual, el subsecretario general de Gobierno, Raúl Meraz Ramírez, resaltó el saldo blanco que hasta el momento ha arrojado el Operativo de Seguridad del BuenFin 2924.

Meraz Ramírez, explicó que las instrucciones del Gobernador han sido claras sobre la coordinación y sinergia que se debe lograr entre los diferentes niveles de gobierno para mantener La Paz y la tranquilidad en todo el estado de Durango y por obvias razones en la Región Lagunera. Ante ello, señaló que pondrán todas las herramientas necesarias para que durante este periodo al cierre del año el clima de seguridad siga imperando.

Con saldo blanco se desarrolla el BuenFin en Gómez Palacio./ Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

“Hoy con el operativo que está en funciones del BuenFin en las primeras horas y a dos días podemos decir que tenemos saldo blanco afortunadamente no hemos recibido ninguna denuncia, ningún llamado de auxilio de los comercios, eso es lo que buscamos que la gente se sienta segura ya que después de años de crisis de seguridad en La Laguna hoy podemos decir que primero con la comunicación bajamos los índices delictivos de forma considerable con más presencia y coordinación hace algunos años se hacían llamados al 911 y se mandaban a todas las corporaciones pero se tardaban en reaccionar porque no había comunicación hoy hay una completa comunicación entre todos”, expuso.





Puntualizó que la participación ha sido efectiva entre todos los municipios y los trabajos a cargo del MEL bajo las órdenes del general Pedro Hernández, eso, dijo, ha generado que la población eleve su percepción de seguridad en la Región y que a cualquiera hora del día realicen sus actividades diarias sin. Ing un problema.

Subrayó que son 748 elementos de las diferentes fuerzas de seguridad en la Región Lagunera los que custodian las zonas diferentes zonas comerciales de la Región Lagunera.

“Hoy las mamás, los papás, los abuelos pueden vivir más tranquilos porque saben que no hay riesgo y no están con la zozobra de si llegarán o no sus familiares a casa como hace algunos años que salían los hijos y los padres de familia están con ese temor; hoy no, hoy se respira tranquilidad en La Laguna y es gracias al trabajo coordinado entre todos”, detalló.