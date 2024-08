Conagua abandona obras de Agua Saludable en Villa de León Guzmán, denuncian habitantes

Lerdo, Dgo (OEM).- Derivado de las obras abandonadas del proyecto Agua Saludable para la Laguna en la Villa de León Guzmán, habitantes de esta comunidad se manifestaron en la Sesión de Cabildo de Lerdo, donde el alcalde Homero Martínez Cabrera atendió a una comisión para ser un gestor en las mesas de diálogo con la dependencia federal.

Este jueves al finalizar la Sesión Ordinaria de Cabildo en Lerdo, Durango, un grupo de personas habitantes de la Villa de León Guzmán con pancartas en mano solicitaron la atención del edil para pedir apoyo sobre las obras de ASL que están generando afectaciones en dicho sector.

Un grupo de personas inconformes irrumpieron al final en el salón azul de Lerdo / Foto: Sofy Ramírez / El Sol de la Laguna

Los manifestantes fueron acompañados por la Jefatura de la Villa de León Guzmán los cuales fueron atenidos a través de una comisión designada donde el edil se comprometió para generar mesas de diálogo con la dependencia federal y ser el gestor principal para que la Conagua cumpla con cada uno de los compromisos realizados en lo que tiene que ver con las obras complementarias en la Villa de León Guzmán.





“Ahí el tema de León Guzmán es un tema particular que hay unas calles donde se atravesó el tubo de Agua Saludable, obviamente hay afectaciones a la hora que abren la vialidad, es la calle Marcos Hidrogo, es todo lo que la que atraviesa León Guzmán y que en su momento se les prometió fue que todas las afectaciones que la propia Conagua les iba a arreglar o el mismo constructora iba hacer las mejoras correspondientes”, detalló.

Dijo que particularmente ha estado en dichas mesas de diálogo “ha habido muchas manifestaciones, esta es una más de 10 ó 20, y han detenido las obras, pero porque ellos hacen su chamba y a mí lo que me toca es gestionar con la Comisión Nacional del Agua que les cumplan los compromisos, hi hay una área de drenaje que no se ha interconectado, inclusive se habló de pavimentarles esa vialidad en su momento”, detalló.

“Yo me comprometo inclusive en llevarlos con Gabriel Riestra que es el de la Conagua para que podamos entre todos hacer una fuerza para que les cumplan”, añadió.