Conagua no atiende problema de aguas negras en Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –El fraccionamiento Santa Elena, vive una grave situación por las aguas negras que no tienen una salida correcta, se regresa y ya están corriendo por muchos metros al lado del panteón municipal con pestilentes olores y por ende altos riesgos de contagio de infecciones.

Vecinos de esta zona habitacional han estado en repetidas ocasiones con el director de SIDEAPAS Alfredo Molina González, así como con el sub director Martin Calderón, y aseguran que no pueden hacer nada porque dicho fraccionamiento no está aún entregado legalmente, pero si están pagando los impuestos prediales, señalan, y su problema de salud pública es grave.

Personas que tienen sus tierras laborales en la parte sur de la ciudad, aun costado de la carretera rumbo a Ramón Corona, también se comunicación a este diario para señalar su queja, porque que no han encontrado respuesta ni de SIDEAPAS ni de Conagua, hay personas con nombre y apellido que están usando las aguas negras antes de llegar a las lagunas de oxidación para riegos, causando derrames de aguas negras, y no hay quien los atienda, quien resuelva la grave problemática, como si se viviera en un pueblo sin autoridad, dijeron.

El uso del agua después de pasar por las lagunas de oxidación puede ser usada en algunos riegos de forrajes, porque ya lleva cierto tratamiento, pero sacarla de la tubería, va completamente cruda, con todos los contaminantes, provoca pestilentes olores, grave riesgo de infecciones, y las autoridades saben quiénes son esas personas, y no hacen nada, y este tema ya lo tienen la Comisión Nacional del Agua, sideapas en lo local, y no pasa nada, reiteraron.