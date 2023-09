GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- En la reciente visita que realizó a esta región el dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Durango, José Ángel Beltrán Félix, no descartó que con la problemática grave que se vive por la sequía, en algunas partes del estado de Durango se pueda presentar la hambruna.

Acompañado por el diputado local Carmen Fernández Padilla, y el dirigente de los agrónomos en el estado, Manuel Ríos, Beltrán Félix reconoció que, en la zona rural de Durango existen miles de familias que no tendrán absolutamente nada de cosechas por la fuerte sequía, incluso los ganaderos están por vivir momentos muy complicados, "esto por supuesto que no descarta que se llegara a enfrentar una hambruna en el campo, algo que ya se debe de ir previniendo", dijo.

Confederación Nacional Campesina no descarta crisis alimentaria en Durango / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Miles de familias de las que tienen una pobreza mas extrema, trabajan sus tierras para tener el alimento del año siguiente, basan su alimentación en la cosecha que logran obtener, hoy que no habrá cosecha, donde se estiman cada año aproximadamente más de 140 mil toneladas de frijol, y hoy que no se llegara ni siquiera a las 10 mil toneladas, es de suponer que muchas familias no tendrán esa alimentación segura, y esto es un problema muy grave.

El líder cenecista de Durango reiteró que como organización respaldan la propuesta del diputado Carmen Fernández, así como las acciones del gobernador Esteban Villegas, y solicitan a su vez a la federación voltear a ver a los campesinos duranguenses, que hoy necesitan de programas emergentes, empleo temporal, apoyos para garantizar comida en esos hogares que no tendrán ingresos por la terrible sequía, “hoy la CNC esta en pie de lucha por los campesinos de Durango”.

Imagen ilustrativa | CNC no descarta crisis alimentaria en Durango / Foto: archivo | El Sol de Cuernavaca

En tanto, Carmen Fernández destacó la propuesta y punto de acuerdo que subió a la máxima tribuna del Congreso, donde pide se activen programas emergentes para la gente del campo y el empleo temporal, el cual podría llevar algo de dinero a las familias que no obtendrán nada, "unas porque de plano no sembraron por la sequía, o los que sí sembraron que la misma sequia solo los hizo gastar, y no podrán recuperar ni la inversión, ellos ocupan de que se les apoye y hoy soltamos a los gobiernos estatal y federal actuar a favor de la gente del campo", dijo.

Manuel Ríos, líder de los agrónomos en Durango, dijo que su gremio se suma a la petición y propuesta del diputado, así como a las acciones que realice el líder campesinos José Ángel Beltrán, ya que la actual crisis se pondrá mucho más difícil en los primeros meses de 2024, "se ocupa de un trabajo coordinado y unido en favor de miles de familias del campo de Durango, hoy está en crisis y necesita de la ayuda de los gobiernos municipal, estatal y federal", finalizó.