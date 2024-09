Confirman 59 casos de Hepatitis en La Laguna en lo que va del 2024

Gómez Palacio, Durango (OEM).- La Jurisdicción Sanitaria No. 2 en La Laguna confirmó 59 casos de Hepatitis, todo ello producto de la mala higiene en la preparación de los alimentos y en el relajamiento de las medidas sanitarias de la población.

Luis Fernando Olvera Martínez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 2 en la Región Lagunera, dio a conocer que lamentablemente durante este año los decesos que se han confirmado fue el que se registró en la Villa de Nazareno y los 14 casos sospechosos que en su momento ya fue atendido.

El funcionario descartó que yaya planteles educativos completos donde se hayan registrado brotes, “nosotros no tenemos escuelas como brotes reportados porque los tenemos como pacientes, esos pacientes acuden a nuestras clínicas y nosotros los atendemos de manera individual no tanto en forma grupal”, expuso.

Confirmó que no se trata de una epidemia, simplemente el trabajo que deben implementar es a través de las campañas de concientización para que no se vaya a salir de control “sobre todo ver el lavado de manos, el manejo de los alimentos que sea higiénico y tratar de prevenir que no se propague el virus de le hepatitis A”, añadió.

HUBO UN RELAJAMIENTO

Al respecto el funcionario sanitario aseguró que hubo un relajamiento total y ya no se adoptan las medidas y cuidados en la higiene ya que anteriormente se intensificó de manera considerable el lavado de manos así como el uso del cubre bocas y hoy eso se ha dejado de practicar.

“Yo creo que si ha habido un relajamiento, yo pienso que sí, simplemente con el uso del cubrebocas, sobre todo ahorita casos que ahorita comentábamos que pudiera haber casos aislados de Covid ya realmente la gente lo ve como una gripe normal”, acotó.





También confirmó que lamentablemente se está dando un subregistro de casos de personas que no acuden a las instancias de salud a hacerse pruebas sino que se auto medican y eso abona a que se de este efecto.

“No acude la gente a hacerse pruebas, la gente se enferma, se auto medica principalmente, a veces les ordenan sacarse las pruebas y no van”, expuso.