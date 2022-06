Conoce a "Chicho" Herrera el bolero-poeta de Vicente Guerrero

VICENTE GUERRERO DGO. (OEM). –La llegada del verano es la temporada más difícil para los que nos dedicamos a la limpieza de calzado, pues con las lluvias muchas personas prefieren no lustrar sus zapatos y por ende bajan muchísimo las entradas económicas, ahí solo buscamos que salga para llevar de comer ese día al hogar y seguir adelante.

Así lo externo el llamado Bolero-Poeta de Vicente Guerrero, Narciso Herrera, mejor conoció como “Chicho el Bolero”, quien tiene escritos tres libros y prepara un cuarto más que espera y las autoridades correspondientes le ayuden para la impresión, el primero lleva por nombre “Vivencias”, el segundo “Escritos de mi vida”, y un tercero “El Viaje de mi vida”, del cuarto señalo aun no tener definido el nombre, pero ya está corregido y preparado para su impresión, solo falta el apoyo de las autoridades correspondientes.

Comentó Chicho Herrera, que la bolería fue iniciada por su padre hace aproximadamente más de 40 años, y el cómo bolero inicio ayudando a su padre desde que tenía alrededor de los ochos años de edad, y hoy a más de cuarenta años el llegar a la plaza de armas todos los días a limpiar calzado, es lo que le da para vivir con su familia, reiterando que la temporada más difícil es el verano, porque con las lluvias bajan mucho los clientes, y es entendible, no se bolean porque caminan entre el agua de las calles.

Se le cuestiono de donde le vino el gusto por escribir, reconociendo que es un hombre de pocas palabras, no tiene mucha facilidad para hablar y darse a entender, por eso desde la secundaria le llego el gusto de plasmar en un papel lo que piensa, lo que ve o lo que siente, reconoció también que no es nada fácil ser escritor de bajos recursos económicos, porque se pueden escribir muchos libros, leer mucho y cultivarse, pero para poder publicar tus obras es muy complicado, las autoridades no tienen, o no destinan recursos económicos para apoyar este tipo de actividades culturales, y esas obras o propuestas se quedan guardadas sin que la ciudadanía las conozca.

Chicho Herrera, El Bolero-Poeta de Vicente Guerrero, se dijo muy contento y satisfecho de ser un lustrador de calzado, enseñanza y herencia de su padre, un oficio que es noble, que le da para vivir con su familia, “claro que hay momentos difíciles como cuando llegan las lluvias o hay nieve, pero son más los meses buenos, donde la gente desde las ocho de la mañana ya lo espera para bolear su calzado, y por la tarde bajo una sombra ponerme a escribir lo que veo, lo que siento o lo que voy viviendo”, dijo al concluir la entrevista.