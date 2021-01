Consiguen prorroga de un año con SEGALMEX campesinos de los llanos

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –A través de un oficio el jefe de la unidad operativa 03 Durango-Coahuila de la Secretaria de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) Jesús José García García, indico que basados en la información de la mala cosecha en el ciclo agrícola primavera verano 2020, se les concedía a los agricultores que participaron el programa de kilo por kilo de frijol, tener un año de prorroga para el pago de dicho compromiso.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente del comisariado ejidal de Ignacio Allende de esta municipalidad, Rogelio Flores, quien detalló que de tanto andar a la vuelta y vuelta, demostrando a los directivos de esta secretaria, que el año agrícola fue muy malo, por fin se logró que les dieran esa prórroga para el pago del frijol que se prestó a mediados del año 2020.

Aseguro que ningún agricultor se está negando a pagar el préstamo de la semilla, de frijol dentro del programa kilo por kilo, al contrario, quieren cuidar ese programa porque es muy bueno, nadie presta la semilla de esa manera, pero con el año atípico que se vivió en el 2020, no se levantó cosecha, y por ese motivo los agricultores no tienen con qué pagar dicho préstamo, pero hoy con la prorroga podrán estar tranquilos de no perder el programa y listos para pagar con la cosecha del 2021.

El documento que giro el jefe de la unidad operativa de SEGALMEX, dice que por medio de la presente se ratificaba la autorización por parte de la agencia de operaciones referente a la recuperación del frijol del programa kilo por kilo, en donde se indica que los productores afectados por la severa sequía no cosecharon, y con ello no cuentan con la semilla para el pago al respecto, por lo tanto, tienen un año de prórroga para realizar dicho pago.