Continúa cerrada la escuela primaria federal Cuauhtémoc

PASO NACIONAL NAZAS DGO. (OEM). –La mañana de este lunes 13 de enero del 2020, permanecía cerrada la escuela primaria federal Cuauhtémoc de esta localidad, misma que cerraron los padres de familia desde el pasado jueves nueve por la falta de un maestro en el grupo de primer grado.

Entrevistados los padres de familia, informaron que el pasado viernes los visito Juan José Sánchez, supervisor de la zona número 58, pero no les pudo ofrecer ninguna solución al problema de la falta de maestro en la mencionada escuela, de ahí que decidieron continuar con su protesta y mantener la escuela cerrando, consientes del daño que se les está causando al resto de los niños, pero también dijeron que se tienen que tomar medidas drásticas ante la falta de atención del sub secretario de educación Cuitláhuac Valdez Gutiérrez, quien en ningún momento ha dado la cara para buscarle solución al problema, ignorando lo que se vie en las comunidades como Paso Nacional, de ahí que reiteraron los padres de familia sus disposición y acuerdo de endurecer su protesta si no se les da una solución pronto al problema.

Se les cuestionó cuales serían las acciones más fuertes que realizarían, señalando que no las darán a conocer hasta realizarlas, porque no quieren que se hagan cosas para amedrentar a los protestantes, pero si reiteraron que por la educación de sus hijos están completamente dispuestos a endurecer sus acciones, esperando que el sub secretario de la cara y responsa favorablemente con un maestro de planta para los alumnos del primer año de la escuela primaria federal Cuauhtémoc.

Finalizaron señalando que el supervisor de la zona ha intentado convencerlos de dejar libre la escuela, pero solo se compromete a conseguir nuevamente un maestro para cubrir un interinato de dos o tres meses, y si se acepta esta propuesta es aceptar que cada dos meses les cambien al maestro, y duran otro mes sin el mentor y los niños continúen sin aprender como lo están hasta ahora, “si no se resuelve endureceremos la protesta y nos iremos hasta donde tope, así se moleste quien se moleste”, dijeron.