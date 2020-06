Continúa cerrado el balneario la Concha en Peñón Blanco

PEÑÓN BLANCO DGO. (OEM). - El presidente municipal José Naúm Amaya López, informo para El Sol de Durango, que pese a los problemas que se han tenido con la gente que insiste en entrar a la fuerza al balneario la Concha, éste permanece cerrado por la contingencia sanitaria del Covid-19.

Lo anterior lo mencionó al ser cuestionado sobre las llamadas y comentarios qué ha hecho la ciudadanía al asegurar que ya se está permitiendo el paso a los turistas al balneario de aguas termales conocido como la Concha, donde señaló el alcalde que efectivamente han tenido a personas que al llegar al filtro sanitario mienten al decir a dónde se dirigen y acuden a dicho balneario, pensando que ya lograron su cometido, Pero afortunadamente los mismos concesionarios de la Concha no les permiten que estén en el lugar respetando las medidas sanitarias, y en algunos casos ha habido la necesidad de que acuda la seguridad pública para pedirles a esas familias que se retiren de este lugar.

Reconoció qué otro de los puntos que ha estado presentando afluencia de personas e incluso de la misma cabecera municipal de Peñón Blanco, es río abajo después de la comunidad de la Concha, pero también ahí se ha acudido con personal de protección civil y seguridad pública para evitar las aglomeraciones, las fiestas y las reuniones de personas que a pesar de los llamados no respetan las medidas sanitarias que marca la contingencia a nivel nacional, Estatal y municipal.

Reiteró el presidente municipal Naúm Amaya, que no es momento de bajar la guardia, dijo entender que ya son muchos días de encierro y que las familias están desesperadas por salir, pero también recalcó que en este momento lo más importante para el gobierno municipal y Estatal es cuidar de la salud de los habitantes, si bien es cierto se ha logrado que en la cabecera no se detecté un solo caso de coronavirus, ha sido gracias a que se ha sido estricto tanto en el filtro sanitario como en las medidas sanitarias en las calles, por eso aseguro que no se bajará la guardia para continuar sin casos positivos en este lugar, así como tampoco no se permitirá la entrada de turistas hasta que no sea levantada la contingencia sanitaria.