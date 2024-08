Continúa la búsqueda de Pablo Jared, joven lagunero desaparecido

Gómez Palacio, Dgo (OEM).- Con el ánimo de que todo llegue a buen puerto, el subsecretario general de gobierno en La Laguna de Durango, Raúl Meraz Ramírez, destacó que mantiene una coordinación puntual con la Fiscalía General del Estado de Coahuila en la búsqueda de Pablo Jared, desaparecido desde el pasado 30 de julio.

El funcionario refirió que los trabajos de búsqueda los está realizando el vecino gobierno de Coahuila, al tiempo que destacó que han estado en una constante comunicación y coordinación con todo lo que sea necesario para la localización del joven de 23 años de edad.

Dijo que al tratarse de un hecho que ocurrió en territorio de Coahuila, es precisamente a esta demarcación a la que le compete acompañar dichas acciones, pero con el ánimo de que todo termine de manera positiva y encontrar a la persona sana y salva con vida, se suma la Fiscalía General de Durango.





“Todo este trayecto que nos ha marcado la empresa con su gps está en propiedad de de la FGE de Durango, lo hemos estado analizando, solo en el trayecto que hizo en Durango hubo algunos paros momentáneos que nos marcaba de ocho a diez segundos que pueden ser producto que se detuviera en algún semáforo o que se detuviera en alguna vía del ferrocarril; pero fuera de ahí el trayecto en el lado de Durango no tiene ningún sobre salto o alguna obstrucción o anomalía que nos pueda generar alguna otra situación”, señaló.

Asimismo, agregó que el joven aún está extraviado en aquel sector sin que haya otra especulación, "confiamos en la teoría que por querer pasar o evitar una zanja en el camino de terracería hay muchos arroyos secos que hay del paso natural del agua por querer sortear uno de estos arroyos para que no se atascara su vehículo se atascó en una parte que es de mucha arena y que no tiene piedra que era de difícil acceso y la camioneta era un vehículo pequeño en un desafortunado evento hasta ahorita en los peritajes que tenemos aparentemente es un accidente el hecho de que se le haya calentado la camioneta y no hay indicios de otra situación”, concluyó.